Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Σύνοψη από το

  • Η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Αττική χθες (21/01) προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στους δρόμους, οδηγώντας την Τροχαία σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
  • Αν και η κατάσταση έχει βελτιωθεί από τα ξημερώματα, κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.
  • Ειδικότερα, οι εκτροπές κυκλοφορίας αφορούν δρόμους όπως η οδός Ειρήνης στη Νέα Μάκρη και η παραλιακή οδός στον Ωρωπό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή (21/01) έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Από τα ξημερώματα η κατάσταση έχει βελτιωθεί ωστόσο κάποιοι δρόμοι, κυρίως στην Ανατολική Αττική, παραμένουν κλειστοί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

– Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

– Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η αλλαγή στα δάκτυλα που μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο του πνεύμονα

Το Νο1 φρούτο που πρέπει να τρώτε πριν την άσκηση, σύμφωνα με ειδικό

Συνολικά 196 νέες προσλήψεις σε νοσοκομεία: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως σήμερα και μέχρι τι ώρα

Ποιες παροχές σε είδος είναι αφορολόγητες – Δείτε αναλυτικά τη λίστα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
09:40 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κεντρική Μακεδονία: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Σε ισχύ βρίσκεται η υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε εκτεταμένο τμήμα του οδικού ...
09:14 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε κατάστημα στην Καισαριανή – Παρασύρθηκε μηχανή από τα ορμητικά νερά – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Πολύ σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή (21/01) φονική κακοκαιρία που έπληξε την Αττική, με...
08:52 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπισή της – Τι αναφέρει για τα εμβόλια η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου

Το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου θα βρεθού...
08:46 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα (22/01) νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι