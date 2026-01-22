Παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζόμενους – Ποιες είναι αφορολόγητες και σε ποιο ύψος

  • Οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους τον «χάρτη» με τις εξαιρέσεις για τις παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζόμενους, ενόψει των φορολογικών δηλώσεων 2026. Παροχές σε είδος έως 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος δεν φορολογούνται.
  • Δεν προβλέπονται φορολογικές επιβαρύνσεις, ανεξαρτήτως αξίας, για δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και παραχώρηση κατοικίας. Επίσης, το επίδομα 5.000 ευρώ για νέους γονείς είναι αφορολόγητο.
  • Ο «χάρτης» των εξαιρέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 παροχές και επιδοτήσεις, όπως έξοδα διαμονής, σίτισης και voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίες δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα.
Τον «χάρτη» με τις εξαιρέσεις που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία για τις κάθε είδους παροχές από τις επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους, θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι φορολογούμενοι ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν την περασμένη χρονιά.

Παροχές σε είδος έως 300 ευρώ, που λαμβάνουν εργαζόμενοι ή στελέχη επιχειρήσεων ανά φορολογικό έτος, δεν φορολογούνται. Όταν όμως το ποσό ξεπερνάει το συγκεκριμένο όριο, τότε συνυπολογίζονται κανονικά στο φορολογητέο εισόδημά τους.

Δεν προβλέπονται όμως φορολογικές επιβαρύνσεις– ανεξαρτήτως μάλιστα αξίας – για τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και την παραχώρηση κατοικίας.

Στη λίστα των παροχών σε είδος περιλαμβάνεται και το επίδομα που αφορά στους νέους γονείς και το οποίο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη παροχή, η οποία προσαυξάνεται για κάθε νέο μέλος της οικογένειας, δεν φορολογείται.

Ο «χάρτης» των εξαιρέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 παροχές και επιδοτήσεις (από έξοδα διαμονής και σίτισης μέχρι έξοδα κίνησης και επιταγές για βρεφονηπιακούς σταθμούς) οι οποίες δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συνεπώς δεν φορολογούνται, σύμφωνα με το ERTNews.

Στη λίστα περιλαμβάνονται:

  • Το επίδομα έως 5.000 ευρώ για κάθε παιδί που αποκτά ο εργαζόμενος και καταβάλλεται από την επιχείρηση μέσα σε 12 μήνες από τον τοκετό, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
  • Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.
  • Τα voucher (επιταγές) για βρεφονηπιακούς σταθμούς που παρέχουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους.
  • Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.
  • Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, όταν αυτές είναι ονομαστικές και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων, στη βάση συμβάσεων μεταξύ του εκδότη των διατακτικών σίτισης και των καταστημάτων, στις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος αποδοχής και ανταλλαγής των διατακτικών σίτισης από τους δικαιούχους εργαζομένους.
  • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
  • Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.
  • Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα.
  • Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
  • Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου υπέρ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης και υπέρ των ταμείων Πρόνοιας ΕΤΕΑΜ, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 20% του αθροίσματος των ακαθάριστων αποδοχών τους από τη μισθωτή εργασία και των παροχών σε είδος που συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εκτός εάν η υπέρβαση αφορά ποσά, η καταβολή των οποίων επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας εποπτικής αρχής.
  • Οι μετοχές που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών από την απόκτησή τους.

