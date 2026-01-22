Κακοκαιρία: 2 νεκρούς και εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το σαρωτικό πέρασμά της – «Πνίγηκε» η Αττική, περισσότερες από 1.000 κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Τις «πληγές» τους μετρούν η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η οποία αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και εκτεταμένα προβλήματα. Στην Άνω Γλυφάδα μία γυναίκα 56 ετών, έχασε τη ζωή της όταν αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά, την χτύπησε ενώ ήταν πεζή, ενώ στο Άστρος Κυνουρίας, ένας λιμενικός που πήγε να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών, παρασύρθηκε από τα κύματα, χτύπησε το κεφάλι του πέφτοντας στη θάλασσα και σκοτώθηκε.

Η Άνω Γλυφάδα την επόμενη ημέρα της σφοδρής νεροποντής θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο. Δρόμοι γεμάτοι κλαδιά δέντρων, φερτά υλικά και λάσπες, αυτοκίνητα «θαμμένα» κάτω από μπάζα και λάσπες, πλημμυρισμένα σπίτια και πολλά προβλήματα.

Ζημιές προκλήθηκαν και στη Βούλα, τον Πειραιά, στον Άγιο Δημήτριο και το Μοσχάτο, ενώ στον Ασπρόπυργο λόγω της υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Ιωάννου εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους για εκκένωση της περιοχή Γκορυτσά.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μήνυμα 112 εστάλη και στους κατοίκους της Ραφήνας που βρίσκονται κοντά στις εκβολές του μεγάλου Ρέματος, προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο της πόλης.

Δύο αυτοκίνητα βυθίστηκαν στην Σπύρου Λούη, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσουν οι οδηγοί τους, ενώ οι δρόμοι γύρω από το Μαρούσι θύμιζαν «ορμητικούς χειμάρρους».

Ακόμη και σήμερα το πρωί (22/1) συνεχίζονταν οι κλήσεις στην Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς κατοίκων μέσα από τα σπίτια τους αλλά και για απαντλήσεις υδάτων, με τον αριθμό των κλήσεων να ξεπερνά τις 1.000 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επί ποδός βρίσκονται τα συνεργεία των Δήμων, όπου προκλήθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά και να αποκατασταθεί η κατάσταση. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων το Κέντρο της Άμεσης Δράσης από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (21/1) έως σήμερα το πρωί δέχτηκε 238 κλήσεις για παροχή βοήθειας από τις οποίες προέκυψαν 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού. Επίσης το Κέντρο δέχθηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα.

Δύο αυτοκίνητα βυθίστηκαν στην Σπύρου Λούη

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, το νερό της βροχής που είχε συσσωρευτεί νωρίς το βράδυ της Τετάρτης κάλυψε σχεδόν μέχρι τον ουρανό δύο οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των δυο οχημάτων βγήκαν μόνοι τους.

Το σημείο αποκλείστηκε από την Αστυνομία και γινόταν εκτροπή προς άλλες κατευθύνσεις, τόσο για τα οχήματα που κατέβαιναν από την Κηφισίας, όσο και γι’ αυτά που ανέβαιναν τη Σπύρου Λούη.

Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Ασπροπύργου

Μήνυμα 112 εστάλη στους κατοίκους του Ασπροπύργου καθώς υπερχείλισε το ρέμα του Αγίου Ιωάννου. Οι κάτοικοι της περιοχής Γκορυτσά κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

Πλέον έχει υποχωρήσει αισθητά η στάθμη των υδάτων του χειμάρρου κάτω από την γέφυρα.

Εγκαίρως όμως έφτασαν στο σημείο τόσο τα συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας όσο και ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, τοποθέτησαν φράγματα από σακιά άμμου στην άκρη του δρόμου, ώστε να προστατέψουν τα σπίτια από το να μην πλημμυρίσουν τα ισόγεια και τα υπόγεια και παράλληλα μηχανήματα έργου απομάκρυναν τα φερτά υλικά από την κοίτη του χειμάρρου και έγινε μεγαλύτερη εκβάθυνση στο σημείο της κοίτης του ρέματος, ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί η ροή του χειμάρρου.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν διασώσεις, ούτε αντλήσεις ακριβώς γιατί και οι δύο τεχνικές που ακολουθήθηκαν έπιασαν, κι έτσι δεν είχαμε τα χειρότερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου_Ιωάννου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Φούσκωσε το ρέμα της Πικροδάφνης

Για ακόμη μία φορά σε κακοκαιρία το ρέμα της Πικροδάφνης φούσκωσε. Από το πρωί της Τετάρτη ο Δήμος έστησε ανάχωμα προκειμένου το νερό να μην περάσει σε σημείο που είχε υποστεί καθίζηση από προηγούμενη κακοκαιρία πριν από 3-4 βδομάδες και επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση.

Κλιμάκια του Δήμου, πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ προσπαθούν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και κυκλοφοριακά προβλήματα στου Ρέντη

Οι δρόμοι στην Κεντρική Αγορά Αθηνών στου Ρέντη μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Το νερό κατέκλυσε το οδόστρωμα, τα οχήματα κινούνταν αργά και προσεκτικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας, η οποία βρισκόταν επί ποδός, όπως και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.

Με δυσκολία οι μετακινήσεις στον Πειραιά

Η κακοκαιρία επηρέασε τις μετακινήσεις με τον ΗΣΑΠ καθώς από τις 7 το απόγευμα πραγματοποιούνταν μόνο το δρομολόγιο από το Μοσχάτο ως την Καλλιθέα.

Μεγάλη ήταν η ταλαιπωρία για τον κόσμο που έφτανε με πολύ μεγάλη δυσκολία στους συγκεκριμένους σταθμούς του ηλεκτρικού και διαπίστωνε ότι δεν γίνεται η κυκλοφορία.

Ο όγκος των υδάτων που έπεσαν μεταξύ του σταθμού του Μοσχάτου και της Καλλιθέας, απομακρύνθηκε ωστόσο επειδή παρατηρούνταν χαμηλή τάση δεν ξεκίνησε άμεσα η λειτουργία.

Ωστόσο γίνονταν κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά μέχρι το Φάληρο και πίσω, αλλά και από τον Ταύρο μέχρι την Κηφισιά.

Νεκρός λιμενικός που «χτυπήθηκε» από κύμα στο Λιμάνι του Άστρους

Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει κανείς πώς ο 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο στο Λιμάνι του Άστρους.

Οι περιγραφές των ανθρώπων που ήταν μαζί και είδαν την τραγωδία να εκτυλίσσεται μπροστά τους, είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Ο 53χρονος είχε τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετούσε στο Παράλιο Άστρος. Βρισκόταν πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού.

Εκείνη την ώρα προσπάθησαν να προσδέσουν ένα σκάφος, το κύμα τους παρέσυρε, τους έριξε μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα ο λιμενικός, πατέρας ενός παιδιού, να χάσει με τον τρόπο αυτό τη ζωή του.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στο Άστρος, αλλά δυστυχώς ήταν πλέον αργά.

Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

Στην Άνω Γλυφάδα μια 56χρονη γυναίκα που προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου, έχασε τη ζωή της όταν ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από άλλο όχημα.

Η άτυχη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Τσίγκας: 1.000 κλήσεις στην Πυροσβεστική σε ολόκληρη την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, Πρ. Αξιωματικών Πυροσβεστικού το φαινόμενο έχει εκτονωθεί εδώ στην Αττική και κινείται βόρεια βορειοανατολικά.

«Δεν υπάρχουν όμως σημαντικά προβλήματα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ωστόσο, 670 κλήσεις δέχτηκε το Πυροσβεστικό Σώμα χτες μόνο για την Περιφέρεια της Αττικής, 1.000 στο σύνολο για όλη την Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Οι 470 ήταν για αντλήσεις υδάτων. Οι υπόλοιπες κλήσεις ήταν για κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους μας οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε αυτοκίνητα από χιονοπτώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως στα Καλάβρυτα, στο Αίγιο και στην Ήπειρο, οι οποίοι δεν έφεραν αλυσίδες.

Ωστόσο αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική, για την περιοχή της Βάρης, της Γλυφάδας, της Αγίας Παρασκευής, της Καλλιθέας και όλο αυτό το νότιο κομμάτι, κατά βάση. Επιχειρούν 183 συνεργεία με αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και από περιουσίες. (…) Το βασικό πρόβλημα είναι πολλά φερτά υλικά τα οποία έχουν έρθει και έχουν βουλώσει πολλά φρεάτια, μετακινούμενα αυτοκίνητα από την ένταση των υδάτων, τα οποία έχουν κλείσει κάποιους δρόμους καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουμε σταματήσει. Όλα τα συνεργεία είναι έξω για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα προβλήματα, ότι η Αθήνα και όλη η Αττική να επιστρέψει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατό», είπε στο ERTNews.

Ρεκόρ βροχόπτωσης – Προειδοποίηση για συνέχεια των φαινομένων

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια. Έως τις 20:00, στην περιοχή Παπάγου σημειώθηκαν 146,4 χιλιοστά βροχής, στην Τακτικούπολη Τριζηνίας 130,4 χιλιοστά και στον Βύρωνα 126,4 χιλιοστά, ενώ σε πολλές περιοχές της Αττικής τα ύψη ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.