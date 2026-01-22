Τραμπ: Αν το Ιράν δεν σταματήσει τα πυρηνικά οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ξανά δράση

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ξανά δράση εάν το Ιράν δεν σταματήσει τις πυρηνικές του δραστηριότητες.
  • Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέφερε στο προσκήνιο την απειλή για αμερικανική παρέμβαση, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Αν το Ιράν δεν σταματήσει τα πυρηνικά οι ΗΠΑ θα αναλάβουν ξανά δράση

Να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση, όπως τον Ιούνιο του 2025.

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά». Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη. «Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

BBC: Εικόνες φρίκης από το Ιράν – Φωτογραφίες με τα πρόσωπα εκατοντάδων νεκρών διαδηλωτών

Ο Τραμπ κατέληξε εκφράζοντας την ελπίδα να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

