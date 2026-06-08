Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 102-92: Προβάδισμα τίτλου με εξαιρετικούς Φουρνιέ και Βεζένκοβ

Με τους Εβάν Φουρνιέ (28π., 6/9 τρίπ.) και Σάσα Βεζένκοβ (24π.) να «κουβαλούν» την επίθεση του Ολυμπιακού σε όλα τα κρίσιμα σημεία και με ένα «ξέσπασμα» στην εκκίνηση της τελευταίας περιόδου που οδήγησε στο +15, οι Πειραιώτες νίκησαν τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο Game 3 των τελικών στα πλέι οφ της Greek Basketball League, έκαναν το 2-1 στις νίκες κι απέχουν πλέον μία νίκη απ’ τον εφετινό τίτλο.

Οι «πράσινοι» δεν βρήκαν λύσεις στην επίθεσή τους, έχοντας μόνο μικρές «αντιδράσεις» απ’ τον Γκραντ (19π.), τον Σορτς (15π.) και τον Χέιζ-Ντέιβις (12π.), αλλά πολύ άστοχο τον Ναν (10π., 0/5τρίπ.) και παρά την προσπάθειά τους να «επιστρέψουν» στο φινάλε -όταν μείωσαν σε 88-84- δέχθηκαν ένα νέο σερί 5-0 που ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς.

Στα 51’’ πριν το φινάλε αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές ο Εργκίν Αταμάν για έντονες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, ζητώντας φάουλ του Μιλουτίνοβ πάνω στον Χέιζ-Ντέιβις.

Η σειρά μεταφέρεται πλέον στο Telecom Center, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 4ος τελικός το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00).

Τα δεκάλεπτα: 27-21, 47-45, 70-62, 102-92