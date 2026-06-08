Κέρκυρα: Περιβαλλοντική «βόμβα» στις Μπενίτσες από τον βιολογικό καθαρισμό -Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής

Το ζήτημα της πλημμελούς λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού στην περιοχή Μπενίτσες στην Κέρκυρα, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, παρά τις δεσμεύσεις και τις παρεμβάσεις που ακολούθησαν τις πρόσφατες καταγγελίες των κατοίκων.

Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη προχωρήσει σε συλλογή υπογραφών, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που, όπως καταγγέλλουν, προκαλεί η εγκατάσταση. Το θέμα συζητήθηκε προ ημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με τους πολίτες να κάνουν λόγο για έντονη δυσοσμία, περιβαλλοντική επιβάρυνση και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την εικόνα μιας κατεξοχήν τουριστικής περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι κάτοικοι έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τη συντήρηση της μονάδας και των αντλιοστασίων, καθώς και για το πραγματικό ποσοστό λειτουργικής απόδοσης του βιολογικού καθαρισμού, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται λόγω τουρισμού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και η δημοτική αρχή είχε αναγνωρίσει δημόσια τη σοβαρότητα της κατάστασης. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν αναφορές σε εξοπλισμό που παραμένει αναξιοποίητος από το 2018, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο ζήτημα της τεχνικής συντήρησης της εγκατάστασης.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες μετά τη δημόσια συζήτηση και τις δεσμεύσεις για βελτίωση της λειτουργίας του έργου, η κατάσταση φαίνεται να παραμένει εξαιρετικά προβληματική. Η πρόσφατη αεροφωτογραφία που εξασφάλισε το μέσο μας προκαλεί εύλογα ερωτήματα για την πραγματική εικόνα της εγκατάστασης και για το κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Η εικόνα από ψηλά, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες καταγγελίες κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, εντείνει την ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και για το πλήγμα που δέχεται η τουριστική φυσιογνωμία των Μπενιτσών, σε μια περίοδο μάλιστα, που η Κέρκυρα, βρίσκεται στην κορύφωση της τουριστικής δραστηριότητας.

Το ερώτημα πλέον παραμένει αμείλικτο: Πότε θα δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που οι κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και χρόνια και το οποίο, παρά τις εξαγγελίες, εξακολουθεί να ταλαιπωρεί μια από τις πιο γνωστές τουριστικές περιοχές της Κέρκυρας;

Η αεροφωτογραφία που ακολουθεί καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον Βιολογικό Καθαρισμό Μπενιτσών, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις..