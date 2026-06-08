Μίνι ανασχηματισμός: Τι σηματοδοτούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα – Το παρασκήνιο και ο αιφνιδιασμός

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε περιορισμένες αλλά στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, επιλέγοντας να μην προχωρήσει σε έναν ευρύ ανασχηματισμό, παρά την έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, o Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, «κλείδωσε» τις αποφάσεις του και επιτάχυνε τις ανακοινώσεις, προχωρώντας σε σημειακές αλλαγές. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αλλαγές εντάσσονται στον σχεδιασμό για την απρόσκοπτη συνέχιση του κυβερνητικού έργου έως τις εθνικές εκλογές του 2027.

Οι 4 αλλαγές

Οι αλλαγές αφορούν έναν αναπληρωτή υπουργό και τρεις υφυπουργούς, με τα πρόσωπα που εισέρχονται στο κυβερνητικό σχήμα να είναι:

Γιώργος Κώτσηρας – Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών

– Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Δημήτρης Μαρκόπουλος – Υφυπουργός Οικονομικών

– Υφυπουργός Οικονομικών Τάσος Χατζηβασιλείου – Υφυπουργός Εξωτερικών

– Υφυπουργός Εξωτερικών Μαριλένα Σούκουλη – Υφυπουργός Περιβάλλοντος

Η επιλογή του Πρωθυπουργού να περιορίσει τις παρεμβάσεις του σε τέσσερις μόνο θέσεις ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποφυγής ευρύτερων ανακατατάξεων και «καραμπόλων» στο κυβερνητικό σχήμα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κυβερνητικό προγραμματισμό.

Μήνυμα σταθερότητας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκρινε ότι δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας χρόνου μέχρι τις εκλογές του 2027. Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει πλέον στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων και μεταρρυθμίσεων, με κάθε υπουργείο να καλείται να παρουσιάσει μετρήσιμα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

Κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί στο μέγιστο η παραγωγικότητα της κυβέρνησης, χωρίς οι αλλαγές να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή αναστάτωση στη λειτουργία των υπουργείων.

Το παρασκήνιο και ο αιφνιδιασμός

Μέχρι και λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις, το πολιτικό παρασκήνιο κυριαρχούνταν από σενάρια για σαρωτικό ανασχηματισμό. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η φημολογία που ήθελε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται στο Υπουργείο Μεταφορών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του, ο ίδιος απάντησε με χιούμορ: «Βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε; Δεν έχω τέτοια ενημέρωση».

Λίγο αργότερα, αφού ολοκληρώθηκαν οι τελευταίες επικοινωνίες και συνεννοήσεις, ανακοινώθηκε επισήμως η νέα σύνθεση της κυβέρνησης στις 14:11.

Παρά τα σενάρια μετακίνησής του, ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός τον θεωρεί πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης και βασικό παράγοντα της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης μέχρι την προκήρυξη των εκλογών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η επιλογή να μην υπάρξουν αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου συνδέεται με την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής και επικοινωνιακής σταθερότητας κατά την τελική φάση της κυβερνητικής θητείας.

Το σκεπτικό των επιλογών

Συνεργάτες του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι οι αποφάσεις συνδυάζουν την ανανέωση με τη συνέχεια, δίνοντας έμφαση σε πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

Ανανέωση του κυβερνητικού σχήματος

Αξιοποίηση της νέας γενιάς πολιτικών στελεχών

Συνδυασμός εμπειρίας και τεχνοκρατικής επάρκειας

Ισορροπία μεταξύ κοινοβουλευτικής και διοικητικής εμπειρίας

Εξειδίκευση ανά χαρτοφυλάκιο

Η κυβέρνηση επιδιώκει, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων τομέων χωρίς να διαταράξει τη συνολική λειτουργία της.

Ο ρόλος Χατζηβασιλείου ενόψει της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Η επιλογή συνδέεται άμεσα με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Η προετοιμασία για αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αποστολή απαιτεί πολυετή σχεδιασμό, συντονισμό και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τα οποία καλείται να διαχειριστεί ο νέος υφυπουργός.

Αλλαγές και στη ΝΔ

Η μετακίνηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο υπουργείο Οικονομικών επιφέρει αλλαγές και στην κοινοβουλευτική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας.

Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος αναμένεται να ενταχθεί ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος, ενισχύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα της κυβερνητικής παράταξης.

Εντατικοποίηση κυβερνητικής παρουσίας στην κοινωνία

Παράλληλα με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, το Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζει εντατικοποίηση των περιοδειών του πρωθυπουργού σε όλη τη χώρα. Ήδη κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια πραγματοποιούν επισκέψεις στην Αττική και την περιφέρεια, με στόχο την προβολή του κυβερνητικού έργου και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Την Παρασκευή η ορκωμοσία

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη των καθηκόντων τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα.