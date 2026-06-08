Ανακοινώθηκε ο μίνι ανασχηματισμός – Ποιοι μπαίνουν στην κυβέρνηση

Ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με γραπτή ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης στη δήλωσή του.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Επίσης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη ΝΔ μετά τη μετακίνηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου στο υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.

Επισπεύστηκαν οι αλλαγές

Τις τελευταίες ώρες υπήρχαν πληροφορίες ότι οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ήταν θέμα χρόνου και δεν θα φτάναμε στην Πέμπτη για τον μίνι ανασχηματισμό, όπως είχε δηλώσει το Σάββατο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επιστροφή του από τις ΗΠΑ, «κλείδωσε» τις αποφάσεις του και επιτάχυνε τις ανακοινώσεις, προχωρώντας σε σημειακές αλλαγές.

Την επίσπευση των ανακοινώσεων είχε εμμέσως προαναγγείλει ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, «δείχνοντας» επίσης την παραμονή του στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, καθώς τα τελευταία 24ωρα ακουγόταν έντονα πως θα αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο υπουργείο Μεταφορών, μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης εάν είναι αλήθεια ότι αποχωρεί από τη θέση του και πόσο ευρύς θα είναι ο ανασχηματισμός, ο κ. Μαρινάκης, απάντησε με χιούμορ αλλά και… νόημα: «Ελπίζω να μην βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Διαβάζω κι εγώ τα δημοσιεύματα. Ούτως ή άλλως την Πέμπτη, δεν θα γίνει ενημέρωση πολιτικών συντακτών, γιατί έχουμε νομοσχέδιο στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού, δεδομένου ότι θα καλυφθούν δύο θέσεις στο κυβερνητικό σχήμα, μετά τη μεγάλη απώλεια του Νικου Ταγαρά, αλλά και την επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ. Άμα τη εκλογή του, την επόμενη μέρα, ή μέχρι τότε τέλος πάντων, θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων. Μέχρι τότε υπομονή».

«Άρα δεν θα γίνει την Πέμπτη ο ανασχηματισμός, θα γίνει μέχρι την Τετάρτη» επέμεινε δημοσιογράφος. «Μέχρι την Πέμπτη, θα έχουμε τις ανακοινώσεις» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σημειώνεται ότι σήμερα προστέθηκε άλλο ένα κενό, στο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας, μετά και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.