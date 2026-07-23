«Η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων» – Το βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα με αφορμή τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

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Μήνυμα στους μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, έστειλε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος σε όλους τους νέους και τις νέες.

«Η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων»

Ειδικότερα, ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνει:

«Σήμερα θα χωρίσουν τους μαθητές σε δύο κατηγορίες: Σε αυτούς που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και σ’ αυτούς που δεν πέρασαν.

Εμείς, όμως, επιμένουμε να μη βάζουμε στους μαθητές ταμπέλες.

Γιατί η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων. Και το μέλλον δεν γράφεται στις βάσεις.

Γράφεται όταν αρνείσαι τους “κόφτες” στα όνειρά σου!

Γράφεται όταν δεν προσαρμόζεις το μέλλον σου στις βάσεις τους, αλλά μπαίνεις στον αγώνα για να αλλάξεις τις βάσεις της ζωής σου! Ψηλά το κεφάλι!».