«Η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων» – Το βίντεο του Δημήτρη Κουτσούμπα με αφορμή τις βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, απευθύνεται στους νέους με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας. Επισημαίνει ότι η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων και το μέλλον δεν καθορίζεται από τις βάσεις, καλώντας τους να αγωνιστούν για να αλλάξουν τις βάσεις της ζωής τους.

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Πολιτική

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες με ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.
  • Ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνει ότι το ΚΚΕ επιμένει «να μη βάζουμε στους μαθητές ταμπέλες», καθώς «η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων».
  • Προτρέπει τους νέους να μη προσαρμόζουν το μέλλον τους «στις βάσεις τους», αλλά να μπουν «στον αγώνα για να αλλάξουν τις βάσεις της ζωής τους».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μήνυμα στους μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ, έστειλε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος σε όλους τους νέους και τις νέες.

Πανελλήνιες 2026: Πάνω από 63.600 οι επιτυχόντες σε ΑΕΙ και λοιπές σχολές – Η «ακτινογραφία» των βάσεων

«Η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων»

Ειδικότερα, ο κ. Κουτσούμπας επισημαίνει:

«Σήμερα θα χωρίσουν τους μαθητές σε δύο κατηγορίες: Σε αυτούς που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και σ’ αυτούς που δεν πέρασαν.

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Εμείς, όμως, επιμένουμε να μη βάζουμε στους μαθητές ταμπέλες.

Γιατί η ζωή δεν είναι λίστα επιτυχόντων. Και το μέλλον δεν γράφεται στις βάσεις.

Γράφεται όταν αρνείσαι τους “κόφτες” στα όνειρά σου!

Γράφεται όταν δεν προσαρμόζεις το μέλλον σου στις βάσεις τους, αλλά μπαίνεις στον αγώνα για να αλλάξεις τις βάσεις της ζωής σου! Ψηλά το κεφάλι!».

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