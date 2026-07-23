Μαρινάκης: Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση Novartis από το παράθυρο – Η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρη

«Συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030). O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ερώτηση για τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά κατά του Άδωνι Γεωργιάδη ανέφερε τα εξής: «Προφανώς παραμένει στη θέση του, ειδικά για αυτή την υπόθεση όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων από κυβέρνηση που ήθελε να τους κλείσει στη φυλακή. Η Δικαιοσύνη απεφάνθη, η σκευωρία κατέρρευσε, κάποιοι προσπαθούν να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο υπουργός απάντησε. Η ετυμηγορία της Δικαιοσύνης ήταν ξεκάθαρη».

Σχετικά με τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. και του ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως «αν ήταν πλήρης η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα, θα μιλούσαμε για πλήρη δικαίωση ακόμα και από τους πιο αυστηρούς επικριτές όπως ήταν ο κ. Τσίπρας, για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών θέσεων της παράταξης, της ΝΔ, της ΟΝΝΕΔ, αλλά το κυριότερο της κοινής λογικής». Σημείωσε ότι «η κωλοτούμπα του κ. Τσίπρα είναι μισή γιατί ενώ αποδέχεται τα παραρτήματα, δεν κάνει την άλλη μισή για το άρθρο 16 για να προσπαθήσει να κλείσει το μάτι και στο παραδοσιακό του ακροατήριο». Ανέφερε ότι αυτό είναι υποκριτικό. «Αν προσέξει κανείς τη στάση του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και η θέση του για το άρθρο 16 μισή είναι γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι 180 που υπάρχουν τώρα, θα υπάρχουν και στην επόμενη Βουλή», πρόσθεσε.

Για τις συζητήσεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός στη χώρα, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Βλάχο μετά τις τελευταίες παρεμβάσεις του και αν αποκλείει το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμμα του κ. Σαμαρά ανέφερε τα εξής: «Μιλάμε για εκλογική διαδικασία την άνοιξη του 2027, συζήτηση για κόμμα που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και για ενδεχόμενη συνεργασία σε περίπτωση που δεν πετύχουμε τον μοναδικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία, με ένα κόμμα που δεν έχει δημιουργηθεί και ο πρόεδρος του έχει εκφράσει αυτές τις θέσεις για την εξωτερική πολιτική. Η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση θέσεων, δεν είναι άσκηση ποιος θα έχει την καρέκλα. Για τις συζητήσεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός στη χώρα, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες και όχι όσοι απεργάζονται διάφορα σχέδια σε συναντήσεις για δικά τους προσωπικά κίνητρα. Ως προς την ερώτηση του κ. Βλάχου, έχω απαντήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναφέρομαι στις απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Η δήλωση του κ. Φλωρίδη ισχύει στο ακέραιο

Για την παραπομπή του Χ. Τριαντόπουλου που ζητάει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το αίτημα της αντιπολίτευσης για απομάκρυνση του κ. Φλωρίδη που είχε πει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε: «Πρώτον, ο υπουργός Δικαιοσύνης αυτό που είπε δεν έχει σχέση με το υπό έρευνα επίδικο ζήτημα. Προσπαθούσαν να πείσουν ότι υπήρχε κάποιο παράνομο φορτίο και επειδή ήθελαν να το κουκουλώσουν, μπάζωσαν. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Άλλο πράγμα το μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη, το οποίο ως θεωρία έχει καταρρεύσει, και άλλο η έρευνα της Δικαιοσύνης για τις ενέργειες στο πεδίο. Η δήλωση του κ. Φλωρίδη ισχύει στο ακέραιο. Ως προς την έρευνα της Δικαιοσύνης για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, επίκειται η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου και αναλόγως, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους σύγκληση ειδικού συμβουλίου. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει σε επίπεδο δικαστικού συμβουλίου. Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, προτάσεις των δικαστών του Αρείου Πάγου; Ποιοι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι; Δεν είναι δουλειά των πολιτικών δυνάμεων να πανηγυρίζουν ή να μιλάνε για συγκάλυψη. Πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά ζητήματα πολλά κόμματα».

Αυτή την ανακοίνωση να τη στείλετε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα

Σε ερώτηση για την απάντηση του State Department για το ενδεχόμενο πώλησης F-35 στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πάγια η κυβέρνηση δεν σχολιάζει εξοπλιστικά προγράμματα άλλων χωρών και φροντίζει να κάνει τα καλύτερα δυνατά για να εξοπλίζει καλύτερα τη χώρα μας. «Αυτή την ανακοίνωση να τη στείλετε στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, ο οποίος μιλούσε για εθνική ήττα. Είπε ό,τι δεν είπαν οι εφημερίδες της Τουρκίας εκείνες τις ημέρες ο κ. Τσίπρας. Είναι καλά ο κ. Τσίπρας; Έχει κάτι να απαντήσει; Έσπευσε να μιλήσει για εθνική ήττα. Στείλτε το στον κ. Τσίπρα και σε κάποια ΜΜΕ που έχουν προεξοφλήσει πολλές εθνικές ήττες οι οποίες είναι στο φαντασιακό τους», απάντησε.

Για την επίκαιρη 15 βουλευτών της ΝΔ

Για την επίκαιρη 15 βουλευτών της ΝΔ προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Τουρισμού για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών από ηλεκτρονικές τουριστικές πλατφόρμες, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι μια πολύ σοβαρή ερώτηση για σοβαρό θέμα και απόδειξη της ποιοτικής διαφοράς της ΚΟ της ΝΔ.

Για την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου και όσα αναφέρει για το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Δεν είμαι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ούτε δικαστής. Εσείς θεωρείτε αντικειμενική την έκθεση για το Κράτος Δικαίου; Αν τη θεωρείτε, οφείλετε να ζητήσετε συγνώμη για τις φορές που είπατε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία σε θέματα Κράτους Δικαίου. Η έκθεση αυτή οφείλει να ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις και στο τέλος καταλήγει σε αντικειμενικά συμπεράσματα για κάθε χώρα. Λένε για την πατρίδα μας ότι είναι μία από τις 13 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρόοδο και υπάρχουν κράτη με παραπάνω συστάσεις από εμάς. Άρα το αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στα θέματα κράτους δικαίου καταρρέει».

Ερωτηθείς αν υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί η πρόταση της ΝΔ στη συνταγματική αναθεώρηση για κατάργηση των δύο θητειών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης απάντησε πως δεν έχει ενημέρωση ότι υπάρχει τέτοια σκέψη.

Η εισαγωγική τοποθέτησή του

«Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ, ταυτόχρονα, σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Συμπληρώνονται σήμερα οκτώ χρόνια από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Μια ανείπωτη τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 104 συμπολίτες μας, άφησε πίσω της πλήθος από τραυματίες και βύθισε τη χώρα μας στο πένθος.

Με σεβασμό τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων και η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν και σε εκείνους που εξακολουθούν να φέρουν τα σημάδια αυτής της τραγωδίας.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η επέτειος αυτή θα αποτελεί ημέρα μνήμης και βαθιάς περισυλλογής. Μια διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης της Πολιτείας να ενισχύει την πρόληψη, να θωρακίζει την πολιτική προστασία και να διασφαλίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Με αυτή την ευθύνη ως οδηγό, τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνατότητες αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το «112» σώζει καθημερινά δεκάδες ζωές. Το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος μέσα σε 6 χρόνια αυξήθηκε σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 που ήταν το 2019 ανέρχονται πλέον σε 85 το 2026, ενώ τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης έφτασαν τα 4.299. Καθιερώθηκαν, ακόμη, οι εναέριες περιπολίες με drones, που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Μόνο κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 22 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 595 διοικητικά πρόστιμα για πυρκαγιές, συνολικού ύψους άνω των 832.600 ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 213 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 187 αφορούσαν περιστατικά από αμέλεια και 26 από πρόθεση.

Η κλιματική κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με νέες και δύσκολες προκλήσεις και μας υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής να παραμένει στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας.

Στα 23 δισ. ευρώ διαμορφώνονται οι πόροι που θα διατεθούν για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Πρόκειται για σχεδόν διπλάσιους πόρους σε σύγκριση με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της περιόδου 2021-2025.

Θα αξιοποιηθούν για έργα που αφορούν δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές, έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία. Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Το Πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων.

Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Περίπου 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του δημοσίου τομέα που είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την πρόσφατη ψήφιση της σχετικής διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας του ιδιωτικού τομέα στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

Επιπλέον, περίπου 122.000 συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν και τις δύο εθνικές συντάξεις και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος αυτός. Επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι, τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Η μεταναστευτική πολιτική αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Καταγράφεται μείωση των θαλάσσιων παράνομων αφίξεων κατά 27%, ενώ ειδικά στο Αιγαίο η μείωση φτάνει το 62%. Συνολικά, οι μεταναστευτικές ροές έχουν περιοριστεί κατά περισσότερο από 15%, σε συνέχεια της μείωσης κατά 21% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν κατά 21%, με τις αναγκαστικές να καταγράφουν αύξηση 40% και τις οικειοθελείς, μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 23%.

Επιπλέον, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 39,7%, έναντι 58% το 2025 και 71% το 2024, αποτυπώνοντας τη συνεπή εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων.

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με το οποίο θεσμοθετούνται παρεμβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για τη στέγαση.

Μεταξύ άλλων, ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και αυξάνονται τα ηλικιακά όρια. Η Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση καθιερώνεται ως μόνιμη πολιτική, καλύπτοντας 2.000 οικογένειες. Παράλληλα, προβλέπεται η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτών κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ η προσβασιμότητα εξελίσσεται σε εργαλείο αυτονομίας τόσο στο σπίτι όσο και στον χώρο εργασίας.

Στον τομέα της στέγασης, δημιουργούνται 2.000 κοινωνικές κατοικίες μέσω της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων, επιταχύνονται οι διαδικασίες αλλαγής χρήσης ακινήτων, διευρύνεται το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης και θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την κοινωνική κατοικία και τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».