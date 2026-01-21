Νταβός: Εκκενώθηκε προληπτικά το συνεδριακό κέντρο – Αναφέρεται μια ασυνήθιστη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα

Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, αναφέρει η Daily Mail.

Δημοσιογράφος που βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος περιέγραψε μια ασυνήθιστη μυρωδιά που «προκαλεί βήχα σε μερικούς παρευρισκόμενους». «Ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία της μυρωδιάς», εξήγησε.

Η εκκένωση έρχεται την στιγμή που εκατοντάδες επιχειρηματικοί ηγέτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συγκεντρωθεί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για μια πενθήμερη εκδήλωση, προκειμένου να συζητήσουν επίκαιρα παγκόσμια ζητήματα.