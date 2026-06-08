Κρήτη: Νέες αποκαλύψεις για 37χρονο Παλαιστίνιο – Το «χτύπημα» στην Ελλάδα, τα χρήματα και οι συνεργάτες

Νέες αποκαλύψεις ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, έπειτα από επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο κατηγορούμενος φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση με στόχο ισραηλινά συμφέροντα στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 37χρονο ενώπιον των δικαστικών Αρχών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο 37χρονος έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν εκπροσωπείται από συνήγορο και αναμένεται να του οριστεί δικηγόρος μέσω της διαδικασίας νομικής βοήθειας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να μην αρνήθηκε ότι είναι μέλος της Χαμάς. Μάλιστα, φέρεται να παραδέχθηκε, κατά την προανακριτική διαδικασία, ότι είχε στρατολογηθεί από την οργάνωση και ότι ενεργούσε «για την πατρίδα του». Οι Αρχές κάνουν λόγο για ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες στρέφονται στις πιθανές επαφές του 37χρονου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές ερευνούν διασυνδέσεις στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στην Κύπρο, ενώ εξετάζουν και το ταξίδι του στη Μαλαισία. Οι αστυνομικοί αναζητούν δύο πρόσωπα και ερευνούν αν ο 37χρονος είχε πραγματοποιήσει και άλλα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και ποιους είχε συναντήσει.

Σύμφωνα με φωτογραφικό ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το Mega, ο 37χρονος εμφανίζεται πριν από περίπου έναν χρόνο σε αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό τη Μαλαισία. Οι Αρχές εξετάζουν αν το συγκεκριμένο ταξίδι συνδέεται με στρατόπεδο εκπαίδευσης που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρεί εκεί η Χαμάς.

Τα χρήματα και οι φερόμενοι συνεργοί

Σύμφωνα με το Star, ο 37χρονος φέρεται να είχε λάβει χρηματικά ποσά από συνεργούς του, τα οποία θα χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του σχεδίου που φέρεται να ετοίμαζε. Από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, ποσό περίπου 2.000 ευρώ φέρεται να στάλθηκε στον 37χρονο από συμπατριώτη του, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα στην Κύπρο και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς.

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι άγνωστοι απειλούσαν την οικογένειά του και ότι, για να κάμψουν την αντίστασή του, του έδωσαν επιπλέον 10.000 ευρώ. Οι ελληνικές Αρχές θεωρούν κρίσιμη την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών του, καθώς ο 37χρονος φέρεται να κινούνταν «κάτω από τα ραντάρ» μέχρι τη σύλληψή του.

Τα σενάρια για ισραηλινό στόχο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι απέτρεψαν τρομοκρατικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο με τη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη. Οι Αρχές εξετάζουν σενάρια που αφορούν πιθανό χτύπημα σε χώρο με μαζική παρουσία Ισραηλινών, όπως περιοχή κοντά σε κρουαζιερόπλοιο, σημείο εστίασης, συναγωγή, καφέ ή πούλμαν, στο οποίο θα μπορούσε να τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έλαβε 2.000 ευρώ από την επαφή του στην Κύπρο και ότι εκπαιδεύτηκε στην κατασκευή εκρηκτικών. Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Έμεινα για δέκα ημέρες σε στρατόπεδο της Χαμάς, στη Μαλαισία. Εκεί εκπαιδεύτηκα στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με υλικά, τα οποία πωλούνται ελεύθερα. Εκεί μας έμαθαν και πώς να προμηθευόμαστε αυτά τα υλικά, χωρίς να κινούμε υποψίες».

Οι αστυνομικοί παρουσιάζουν τον 37χρονο ως άτομο που διατηρούσε χαμηλό προφίλ. Ο κατηγορούμενος είναι ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έμενε τους χειμερινούς μήνες σε διαμέρισμα επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Οι Αρχές αναφέρουν ότι απέφευγε τα στέκια ομοεθνών του στην Αθήνα και δεν διατηρούσε λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δικαστικές Αρχές αναμένουν πλέον την απολογία του την Πέμπτη, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο κατηγορούμενος θα επαναλάβει όσα φέρεται να έχει ήδη υποστηρίξει ενώπιον των στελεχών της Αντιτρομοκρατικής. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν όλες τις επαφές του και να αποσαφηνίσουν το εύρος του δικτύου που φέρεται να βρισκόταν πίσω από την υπόθεση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο εντοπισμός του 37χρονου φέρεται να προέκυψε έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασαν στις ελληνικές Αρχές οι υπηρεσίες ασφαλείας της Κύπρου. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στην Κύπρο τέσσερις Παλαιστίνιοι ως ύποπτοι για τρομοκρατικές δραστηριότητες και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εξ αυτών είχε επαφές με τον συλληφθέντα στην Ελλάδα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 37χρονος είχε ταξιδέψει τον Αύγουστο του 2025 στη Μαλαισία μαζί με τουλάχιστον έναν από τους υπόπτους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών.

Για περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του, πράκτορες της ΕΥΠ και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν τις κινήσεις του στην Κρήτη. Ο 37χρονος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο για τη θερινή περίοδο, ενώ είχε εργαστεί στην ίδια περιοχή και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Οι έρευνες στο διαμέρισμα και τα ευρήματα

Μετά τη σύλληψή του, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο διαμέρισμα όπου διέμενε στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν εξοπλισμό που παραπέμπει σε εργαστηριακή δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων μετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβείας εργαστηριακού τύπου και μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και τραπεζικές κάρτες. Τα ψηφιακά πειστήρια βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των ερευνητών, οι οποίοι επιχειρούν να διαπιστώσουν το εύρος των επαφών του, τυχόν συνεργούς, καθώς και τον ακριβή σχεδιασμό των φερόμενων τρομοκρατικών ενεργειών.

Οι ισχυρισμοί για τα χημικά και τους στόχους

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε προχωρήσει σε διαδικτυακή παραγγελία χημικών ουσιών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών. Ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι στη συνέχεια μετάνιωσε και δεν παρέλαβε ποτέ τα συγκεκριμένα υλικά.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων, χωρίς όμως να προσδιορίσει χρόνο, τόπο ή συγκεκριμένο στόχο. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν αν υπήρχε συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.

Η διαδρομή του μέχρι την Ελλάδα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος εισήλθε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2023 μέσω της Κω, όπου υπέβαλε αίτηση ασύλου και έλαβε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Στη συνέχεια μετέβη στη Γερμανία, όπου παρέμεινε για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Αργότερα επέστρεψε στη Γάζα, όπου, σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, διαμένουν η σύζυγος και τα δύο παιδιά του. Το 2025 ταξίδεψε στη Μαλαισία για εκπαίδευση, ενώ υποστήριξε επίσης ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την περίοδο της πρώτης Ιντιφάντα.

Οι έρευνες των ελληνικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο να διαπιστωθεί εάν ο 37χρονος δρούσε μόνος του ή εάν υπήρχε ευρύτερο δίκτυο υποστήριξης πίσω από τις φερόμενες προετοιμασίες τρομοκρατικής επίθεσης.