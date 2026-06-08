Κώστας Τουρνάς: «Περίπου στις 20 μέρες της είπα σ’ αγαπάω – Έχεις μια δέσμευση απέναντι σε αυτό που λες»

Ο Κώστας Τουρνάς βρέθηκε καλεσμένος το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, Μαρία Λιαροπούλου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την αγάπη, τη συντροφικότητα και τον γάμο.

Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στα νεανικά του χρόνια και εξήγησε ότι οι εμπειρίες που είχε ζήσει μέχρι τότε τον έκαναν να δει πιο ώριμα ορισμένες καταστάσεις, χωρίς όμως να θεωρεί ότι είχε χάσει την αθωότητά του.

«Νομίζω ότι αν κανείς έδινε ένα στοιχείο πρόωρης ωριμότητας, θα ήταν κυρίως από τα πράγματα που είχαν μεσολαβήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τα οποία σε ωριμάζουν, θες δε θες. Εκτιμάς καταστάσεις, σκέφτεσαι, σταθμίζεις. Αλλά δεν θεωρώ ότι ήμουν ώριμος. Θεωρώ ότι υπήρξα αρκετά “αθώος” έως “αφελής”, ακόμη και στα δύσκολα», ανέφερε ο Κώστας Τουρνάς.

Στη συνέχεια, ο ίδιος μίλησε για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του και αποκάλυψε ότι εξέφρασε πολύ νωρίς τα συναισθήματά του προς εκείνη.

«Περίπου στις 20 μέρες της είπα σ’ αγαπάω. Εγώ δεν λέω εύκολα αυτές τις λέξεις, δεν μου βγαίνει. Ακόμη και σήμερα. Για μένα δεν ήταν κάτι εύκολο. Δεν το λες εύκολα σε ένα άλλο πλάσμα. Πρώτα απ’ όλα εσύ έχεις μια δέσμευση απέναντι σε αυτό που λες», σημείωσε.

Ο Κώστας Τουρνάς εξήγησε ακόμη ότι ο ίδιος δεν θεωρεί πως τέτοιες αποφάσεις μπορούν πάντα να εξηγηθούν με τη λογική. «Δεν συντρέχει άλλος λόγος. Αλλά και πάλι είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς ακριβώς να τα σταθμίσεις, να τα εκλογικεύσεις, να τα καθαρίσεις σαν σκέψη. Είναι αυτά που είναι εκεί και γίνονται. Λέει κάποιος, η συμβίωση τόσα χρόνια που είστε μαζί είχε υποχωρήσεις; Είχε συμβιβασμούς; Κανέναν! Μα κανέναν! Αν έχει συμβιβασμούς, δεν είναι σχέση. Αν έχει υποχωρήσεις, είναι καταπίεση. Αν έχει ρήξεις οι οποίες εξομαλύνονται τεχνητά και με άλλα μέσα, πάλι δεν μπορείς να συμβιώσεις», υπογράμμισε.

Όταν οι παρουσιαστές σχολίασαν ότι μια τέτοια σχέση είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ο Κώστας Τουρνάς απάντησε: «Είναι σπάνιο».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις συμβουλές γύρω από τον γάμο, τονίζοντας ότι δεν πιστεύει πως υπάρχει μία γενική οδηγία που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σχέση. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει συμβουλή γάμου. Η συμβουλή γάμου έχει και μια σκοπιμότητα, δηλαδή να μείνει ο γάμος. Γιατί να διατηρηθεί; Άμα δεν είναι, να μη διατηρηθεί», κατέληξε.

Ο Κώστας Τουρνάς και η Μαρία Λιαροπούλου γνωρίστηκαν όταν εκείνος ήταν 22 ετών. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1977 και μετρά σχεδόν 50 χρόνια κοινής πορείας.