Αττική: Στο φως διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος σε πολεοδομίες – «Θα του το κάνει το χατίρι;»

Διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος σε πολεοδομίες της Αττικής βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για βαριά κακουργήματα στους συλληφθέντες. Η δικογραφία 3.500 σελίδων βρίσκεται στα χέρια του Ανακριτή κατά της Διαφθοράς, ενώ οι έξι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη (9/6).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το φως της δημοσιότητας βλέπουν διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που δρούσαν σε πολεοδομίες της Αττικής, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στον εισαγγελέα για βαριά κακουργήματα.
  • Η δικογραφία 3.500 σελίδων με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες 7 μηνών βρίσκεται στα χέρια του Ανακριτή. Στο φως ήρθε διάλογος με τη φράση «Θα του το κάνει το χατίρι του αλλουνού με τον παππού;».
  • Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους «δεν είχε πράξει ποτέ κάτι που αντίκειται στα καθήκοντά τους» και πως το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης δεν στοιχειοθετείται.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το φως της δημοσιότητας βλέπουν διάλογοι, οι οποίοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που δρούσαν σε πολεοδομίες της Αττικής.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, ανάμεσα σε άλλα για Διεύθυνση και Συμμετοχή σε Εγκληματική Οργάνωση, Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος», Δωροληψία και Δωροδοκία.

Η δικογραφία 3.500 σελίδων με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες 7 μηνών βρίσκεται στα χέρια του Ανακριτή κατά της Διαφθοράς, ενώπιον του οποίου αναμένεται να απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες την Τρίτη (9/6) .

Μέρος των διαλόγων υπαλλήλου αποκεντρωμένης διοίκησης, που έχει συλληφθεί μαζί με τη σύζυγό του, που ήταν πρώην Γενική Γραμματέας Δήμου, έφερε στο φως ο Alpha. Πρόκειται για πρόσωπα, στα οποία επικεντρώθηκαν κυρίως οι έρευνες των αρχών.

Ο διάλογος

  • Γενική Γραμματέας Δήμου: Θα του το κάνει το χατίρι του αλλουνού με τον παππού;
  • Υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης: Μάλλον θα του το κάνουμε, μάλλον.
  • Γενική Γραμματέας Δήμου: Αύριο είναι η συνεδρίαση, οπότε πες του να μην την αναβάλλει.
  • Υπάλληλος αποκεντρωμένης διοίκησης: Ναι. Όχι δεν αναβάλλει και τώρα θα πιω καφέ με τον Β… μέχρι να πάω να πάρω το…
  • Γενική Γραμματέας Δήμου: Ααα, ωραία πάρ’ τον και πες του, θα είμαι standby, στη Φιλοθέη, να μην αναβάλλει.

«Οι άνθρωποι που υπερασπίζομαι δεν είχαν πράξει ποτέ κάτι που αντίκειται στα καθήκοντά τους. Τουναντίον. Εξυπηρετούσαν όλους τους συναδέλφους τους. Αυτή τη στιγμή βιώνουν μία τραγωδία. Υπάρχουν δύο ανήλικα παιδιά μόνα στο σπίτι. Ουσιαστικά ορφανά γιατί οι γονείς είναι υπό κράτηση» τόνισε ο δικηγόρος τους, Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Το αδίκημα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν στοιχειοθετείται σε βάρος όλων των κατηγορουμένων, όπως υποστηρίζουν οι συνήγοροι υπεράσπισης, αφού οι εντολείς τους δεν γνώριζαν τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.

«Από τους υπόλοιπους 5 συλληφθέντες αλλά και όσους αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο της αστυνομίας δεν συνομίλησε ποτέ με κανέναν άλλον μόνο με μία από τους υπόλοιπους 5 που έχουν συλληφθεί» δήλωσε ο συνήγορος ενός κατηγορουμένου, Ευστάθιος Κουκούτσης.

«Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, ο εντολέας μου να παραβίασε τα καθήκοντά του με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό θα αναδείξουμε αύριο στην ανακρίτρια» δήλωσε ο συνήγορος άλλου κατηγορουμένου, Δημήτρης Αναστασόπουλος.

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