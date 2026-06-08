Αλεξάνδρα Νίκα – Κωνσταντίνος Αργυρός: Αποκαλύφθηκε το όνομα της κόρης τους – Η πρώτη φωτογραφία μέσα από το μαιευτήριο

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα καθώς πριν απο λίγες ώρες ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

Η σύζυγος του τραγουδιστή γέννησε το μεσημέρι της Δευτέρας σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων, με το ζευγάρι να υποδέχεται το νέο μέλος της οικογένειάς του, λίγους μήνες μετά τον θρησκευτικό του γάμο.

Μάλιστα ο γνωστός γυναικολόγος, Δρ. Στέφανος Χανδακάς, αποκάλυψε με ανάρτησή του στο facebook το όνομα του νεογέννητου. «Καλώς ήρθες μικρή Μιράντα» έγραψε στα social media, αναρτώντας και την πρώτη φωτογραφίας της μικρής μέσα από το μαιευτήριο. Μιράντα είναι το όνομα της μητέρας της Αλεξάνδρας Νίκα.