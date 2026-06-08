Γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα: Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά, υποδεχόμενοι την κόρη τους το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον Ιούλιο του 2025, είχε ήδη αποκτήσει έναν γιο, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Παρά τις κοινές προσωπικές στιγμές, διατηρούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Κωνσταντίνος Αργυρός, Αλεξάνδρα Νίκα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.
  • Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο την κόρη τους σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων, λίγους μήνες μετά τον θρησκευτικό τους γάμο.
  • Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τον γιο του, Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024, ενώ είχε παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο τον Ιούλιο του 2025.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου.

Η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Το ζευγάρι υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς του, λίγους μήνες μετά τον θρησκευτικό του γάμο.

Η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε γνωστή το 2023. Τον Νοέμβριο του 2024, οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης.

Τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι. Παρότι οι δυο τους έχουν μοιραστεί ορισμένες προσωπικές στιγμές, συνεχίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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