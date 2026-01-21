Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, η είδηση δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από ό,τι απαντήσεις, αφήνοντας τους συμμάχους να μαντεύουν ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στο νησιωτικό έδαφος στο μέλλον, σχολιάζει το BBC.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ανακοινώνει μια πιθανή συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Τραμπ αναφέρει ότι η συμφωνία-πλαίσιο θα είναι «εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ». Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δεν κάνει καμία αναφορά στην ιδιοκτησία των ΗΠΑ επί του νησιού, το οποίο είναι έδαφος της Δανίας. Μέχρι τώρα, ο Τραμπ επιμένει ότι θέλει οι ΗΠΑ να ελέγχουν πλήρως τη Γροιλανδία, κάτι στο οποίο η Δανία αντιτίθεται. Αυτό είπε και σήμερα στο Νταβός αποκλείοντας την χρήση βίας για να πάρει το νησί, αλλά απειλώντας τους Γροιλανδούς πως «αν δεν συμφωνήσετε θα το θυμόμαστε».

Η ομιλία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους ηγέτες του κόσμου στην Ελβετία ήταν η δεύτερη μεγάλη ομιλία σε δύο ημέρες, στην οποία ο πρόεδρος ανέλυσε μια σειρά θεμάτων για τα οποία, όπως λέει, δεν έχει λάβει την αναγνώριση που του αξίζει. Δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παραπονιέται ότι δεν του αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλει και τους στόχους που λέει ότι πετυχαίνει.

Την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, με την ευκαιρία του ενός έτους στην εξουσία, ο Τραμπ ανέλυσε με περιπετειώδη τρόπο μια σειρά θεμάτων, από τους Σομαλούς μετανάστες, τις αναταραχές στο Μινεάπολις, την εγκληματικότητα στην Ουάσιγκτον και την πολιτική δασμών. Την Τετάρτη, στο Νταβός σηματοδότησε επίσης μια προσπάθεια να αναδείξει τις επιτυχίες του — και τις πολιτικές που, όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να μιμηθούν.

«Θέλω να πω πώς επιτύχαμε αυτό το οικονομικό θαύμα, πώς σκοπεύουμε να ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών μας σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί — ότι ίσως και εσείς, και οι τόποι από όπου κατάγεστε, μπορείτε να τα πάτε πολύ καλύτερα ακολουθώντας το παράδειγμά μας», είπε.

Ωστόσο, οι πολιτικές του Τραμπ δεν παραμένουν τόσο δημοφιλείς όσο θα ήθελε. Οι ηγέτες του κόσμου έχουν επικρίνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, ένα κεντρικό θέμα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις εσωτερικές υποθέσεις, αναφέρει το BBC.

Το δίλημμα των Ευρωπαίων

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα δύσκολο και επικίνδυνο δίλημμα όσον αφορά τον τρόπο αντίδρασης στην αποφασιστικότητα του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Μέχρι στιγμής, η διπλωματία δεν είχε αποδώσει καρπούς. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας επέστρεψαν με άδεια χέρια από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον.

Οι Ευρωπαίοι είχαν βρεθεί στην δύσκολη θέση να υιοθετήσουν σκληρή στάση απέναντι στον Τραμπ, με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς να συζητούν, αν και με δισταγμό, το ενδεχόμενο αμοιβαίων εμπορικών κυρώσεων στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Αυτό παρά το ότι ίσως οδηγούσε σε υποχώρηση των ΗΠΑ ήταν επίσης και ένα παιχνίδι των Ευρωπαίων με την φωτιά, γιατί η άμυνα και η ασφάλεια της Δύσης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ.

Είτε πρόκειται για την παροχή του μεγαλύτερου μέρους των μυστικών πληροφοριών από τις ΗΠΑ στη συμμαχία Five Eyes (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία), είτε για τη συντήρηση και επισκευή των πυραύλων Trident του Ηνωμένου Βασιλείου που φέρουν το πυρηνικό αποτρεπτικό όπλο της Βρετανίας, οι ΗΠΑ είναι σχεδόν απαραίτητες για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΝΑΤΟ.

Με την τρέχουσα στάση του Προέδρου Τραμπ, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει αν δεν πάρει αυτό που θέλει.

Η ανακούφιση και τα παράπονα

Ίσως ο πρώτος αναστεναγμός ανακούφισης σε όλο τον κόσμο ακούστηκε όταν Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία. Ωστόσο, είναι απόλυτα σοβαρός όσον αφορά την πρόθεσή του να αποκτήσει την κυριαρχία του εδάφους, για να το προστατεύει, όπως είπε, και η έλλειψη διευκρινίσεων της ανάρτησης το βράδυ της Τετάρτης, δεν διαφώτισαν την κατάσταση. Πάντως παρουσίασε για πρώτη φορά μια μελετημένη επιχειρηματολογία για τους λόγους που θεωρεί απαραίτητο να το πράξει.

Η ομιλία του ήταν επίσης διανθισμένη με το γνωστό αίσθημα δυσαρέσκειας που τόσο συχνά διακατέχει τον Ντόναλντ Τραμπ. Παραπονέθηκε ότι οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να σώσουν τη Γροιλανδία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είπε ότι η Αμερική δεν έπρεπε ποτέ να την επιστρέψει στη Δανία, η οποία τώρα είναι «αχάριστη».

Παραπονέθηκε για το πόσα χρήματα έχει συνεισφέρει η Αμερική στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, για τα οποία πιστεύει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ποτέ ευχαριστηθεί. Και είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ θα έρχονταν σε υπεράσπιση της Αμερικής αν χρειαστεί.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί τη Γροιλανδία επιθυμητή, ή ακόμα και απαραίτητη. Η εθνική ασφάλεια είναι προφανώς ένας από αυτούς. Η προοπτική να αφήσει ως κληρονομιά την επέκταση του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σαφώς ένας άλλος.

Η ευκαιρία να εκφράσει την δυσαρέσκειά του για την αντιληπτή έλλειψη σεβασμού τόσο προς το πρόσωπό του όσο και προς το ρόλο της χώρας του στην παροχή άμυνας στους συμμάχους της δεν πρέπει να παραβλεφθεί ως κινητήριος παράγοντας.