Απεγκλωβίστηκε οικογένεια από σπίτι στον Κάλαμο – Είχαν παγιδευτεί έπειτα από την υπερχείλιση του ρέματος της Ρεβυθιάς

Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων που είχε αποκλειστεί σε ένα σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς στον Κάλαμο, απεγκλωβίστηκε έπειτα από παρέμβαση οχήματος της Πολιτικής Προστασίας.

Για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της οικογένειας είχε ενημερώσει ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews.

O κ. Χορμοβίτης είπε επίσης ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Με ανακοίνωσή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε για «σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή οδό Μαρκοπούλου-Καλάμου, από το ύψος των Μετεώρων έως και την Αγία Μαρίνα, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, καθώς και πτώσης δέντρων». Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη.