Απεγκλωβίστηκε οικογένεια από σπίτι στον Κάλαμο – Είχαν παγιδευτεί έπειτα από την υπερχείλιση του ρέματος της Ρεβυθιάς

  • Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων έχει αποκλειστεί σε σπίτι στον Κάλαμο, στην οδό Αγίας Ειρήνης, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος της Ρεβυθιάς μετά από ισχυρή βροχόπτωση.-
  • Οχήματα της Πολιτικής Προστασίας έχουν σπεύσει στο σημείο, αλλά η πρόσβαση είναι δύσκολη, ενώ η οικογένεια βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και είναι καλά στην υγεία της.
  • Εκτεταμένες πλημμύρες και διακοπές κυκλοφορίας έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές, με την Πολιτική Προστασία να συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.
Μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων που είχε αποκλειστεί σε ένα σπίτι επί της οδού Αγίας Ειρήνης στο ρέμα της Ρεβυθιάς στον Κάλαμο, απεγκλωβίστηκε έπειτα από παρέμβαση οχήματος της Πολιτικής Προστασίας.

Για τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της οικογένειας είχε ενημερώσει ο Κοινοτάρχης Καλάμου, Δημήτρης Χορμοβίτης μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews.

O κ. Χορμοβίτης είπε επίσης ότι έχουν αποκλειστεί οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Με ανακοίνωσή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε για «σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή οδό Μαρκοπούλου-Καλάμου, από το ύψος των Μετεώρων έως και την Αγία Μαρίνα, λόγω ισχυρής βροχόπτωσης, συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, καθώς και πτώσης δέντρων». Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη.

