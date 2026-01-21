Ευρωκοινοβούλιο: Πάγωσε τις εργασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Enikos Newsroom

διεθνή

Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναστείλει τις εργασίες του για την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία και τις απειλές για επιβολή δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους που αντιτίθενται στο σχέδιό του.

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζητούσε νομοθετικές προτάσεις για την άρση πολλών εισαγωγικών δασμών της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα, ένα βασικό μέρος της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στο Τέρνμπερι της Σκωτίας στα τέλη Ιουλίου, καθώς και για τη συνέχιση των μηδενικών δασμών για τους αμερικανικούς αστακούς, που αρχικά συμφωνήθηκε με τον Τραμπ το 2020.

Οι προτάσεις απαιτούν έγκριση από την Ευρωβουλή και τις κυβερνήσεις της ΕΕ.  Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν εκφράσει παράπονα ότι η εμπορική συμφωνία είναι μονόπλευρη, με την ΕΕ να υποχρεούται να μειώσει τους περισσότερους εισαγωγικούς δασμούς, ενώ οι ΗΠΑ εμμένουν σε ένα ευρύ ποσοστό 15%.

Ωστόσο, προηγουμένως είχαν εμφανιστεί πρόθυμοι να την αποδεχτούν, αν και υπό όρους, όπως μια ρήτρα λήξης 18 μηνών και μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών αυξήσεων των εισαγωγών από τις ΗΠΑ. Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επρόκειτο να καθορίσει τη θέση της σε ψηφοφορίες σττο διάστημα 26-27 Ιανουαρίου. Ωστόσο, αυτό έχει πλέον αναβληθεί.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου σήμερα, Τετάρτη,  ότι οι νέες απειλές για επιβολή δασμών έχουν παραβιάσει τη συμφωνία του Τέρνμπερι, λέγοντας ότι τώρα θα ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

