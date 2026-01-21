Άγιος Δημήτριος: Φούσκωσε το ρέμα της Πικροδάφνης – «Έχει ενταθεί πολύ το φαινόμενο, δεν μπορώ να προβλέψω πώς θα συμπεριφερθούν τα πρανή» λέει ο δήμαρχος στο enikos.gr

«Αυτή τη στιγμή έχει ενταθεί πολύ το φαινόμενο, καθώς το ρέμα έχει φουσκώσει και έχει δημιουργηθεί ένα ποτάμι στην οδό Λιδωρικίου» λέει στο enikos.gr o δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, κ. Στέλιος Μαμαλάκης, για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, το απόγευμα της Τετάρτης, στην περιοχή του ρέματος της Πικροδάφνης, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, «έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ωστόσο, το τι θα γίνει με τα πρανή του ρέματος, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί». «Στο σημείο που εκδηλώθηκε το ρήγμα, με παρέμβαση εκτρέψαμε την ροή του νερού και εκτιμάμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα» πρόσθεσε.

«Συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε»

Όπως έχει γίνει γνωστό, έχουν εκκενωθεί στο σύνολο και από την προηγούμενη κακοκαιρία 3 σπίτια, με τον δήμαρχο να τονίζει ότι «σε μια περίπτωση, προσπαθήσαμε να πείσουμε με ήπιο τρόπο την κυρία με τα παιδιά της, οτι πρέπει να φύγει».

«Εμείς, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο στα σημεία που υπάρχουν τα σπίτια» δήλωσε ακόμη ο δήμαρχος, συμπληρώνοντας πως «με δική μας παρέμβαση προτείναμε προληπτικά την εκκένωση άλλων 2 σπιτιών, αλλά οι κάτοικοι δεν ήθελαν να φύγουν».

«Απεύχομαι να συμβεί το οτιδήποτε χειρότερο»

Ο κ. Μαμαλάκης υπογράμμισε ακόμη πως: «Αυτό που κοιτάμε αυτή τη στιγμή είναι πώς θα προστατέψουμε τις ανθρώπινες ζωές», επισημαίνοντας πως «δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει αν συνεχιστεί η κακοκαιρία, αλλά απεύχομαι να συμβεί το οτιδήποτε χειρότερο».

Όσον αφορά τα «επικίνδυνα» σημεία, ο ίδιος σημείωσε πως: «Το πρώτο επικίνδυνο σημείο στην οδό Λιδωρικίου, το ελέγχουμε». «Τα υπόλοιπα 2 επικίνδυνα σημεία είναι στην οδό Βαλτετσίου και Τεπελενίου, όπου έχουν φύγει οι αυλές των σπιτιών», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Αγίου Δημητρίου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη κακοκαιρία, στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Στα βίντεο που δημοσίευσε το enikos.gr καταγράφεται η εκτεταμένη καθίζηση που έχει προκληθεί στο σημείο, μία ανάσα από σπίτια.