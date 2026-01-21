Κακοκαιρία – Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης – Συστάσεις να απομακρυνθούν οι ένοικοι από άλλα 2 – BINTEO αναγνώστη

Εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπλα από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο. Η απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, και στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αυτά σπίτια είχαν κριθεί ακατάλληλα και είχε δοθεί εντολή για την εκκένωσή τους, από τις 25 Δεκεμβρίου, όταν ο δήμος είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της τότε κακοκαιρίας.

Ωστόσο, αν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει σε ισχύ, οι ένοικοι είχαν επιστρέψει σε αυτά τα τρία σπίτια. Το ένα βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου και το τρίτο στην οδό Τεπελενίου. Σήμερα, έφυγαν εκ νέου, αφού παρατηρούνται μεγαλύτερα ύψη βροχής από τα κανονικά επίπεδα, στην συγκεκριμένη περιοχή.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία στη 1:30 το μεσημέρι της Τετάρτης, η βροχή έφτανε στα 31 χιλιοστά, όταν ο μέσος όρος αυτή την περίοδο είναι στα 25,5 χιλιοστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δήμος Αγίου Δημητρίου έχει απευθύνει συστάσεις για προληπτική εκκένωση άλλων δύο σπιτιών, στις οδούς Αισχύλου και Τρεπεσίνας, για λόγους ασφαλείας υπό τον φόβο να ανέβει η στάθμη του νερού.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr καταγράφεται η εκτεταμένη καθίζηση που έχει προκληθεί στο σημείο, μία ανάσα από σπίτια.

Δείτε εικόνες από το ρέμα της Πικροδάφνης:

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Ανησυχία επικρατεί και στην Καλλιθέα και τις γειτονικές περιοχές, καθώς έχει ήδη ανέβει η στάθμη του Ιλισού αν και δεν έχουν σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις, μέχρι στιγμής.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και μηχανήματα έργου των δήμων Ταύρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Συνεργεία βρίσκονται και επιχειρούν και σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου παρατηρούνται συχνά πλημμύρες, στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου.

Δείτε το βίντεο: