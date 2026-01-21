Καρδίτσα: Αποχωρούν από το μπλόκο στον Ε65 οι αγρότες την Παρασκευή και το Σάββατο

Να αποχωρήσει από το μπλόκο που είχαν στήσει στον Ε65 αποφάσισαν σήμερα (Τετάρτη, 21/1) και οι αγρότες της Καρδίτσας.

Το μεσημέρι οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία αναχώρησης των τρακτέρ, κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στους Σοφάδες, παρουσία εκπροσώπων δεκάδων αγροτικών συλλόγων της περιοχής.

Κατόπιν σχετικής ψηφοφορίας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποφασίστηκε τα τρακτέρ να αναχωρήσουν την Παρασκευή 23/1 και το Σάββατο 24/1, στις 12 το μεσημέρι.

Όπως επισήμανε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, «εμείς Παρασκευή και Σάββατο θα αποχωρήσουμε από το μπλόκο και μετά θα συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Επιτροπή, που θα κάνουμε σύσκεψη τις επόμενες μέρες, για να οργανώσουμε ένα δυναμικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, και με τρακτέρ και με κόσμο, για να στείλουμε και το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι, έστω και τώρα, υπάρχει το περιθώριο να δώσει αυτές τις λύσεις που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας και θα μας επιτρέψουν να επιβιώσουμε».