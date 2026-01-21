Τροχαίο στα Χανιά: Καταπέλτης η Εισαγγελέας στη δίκη του 45χρονου – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

Να κηρυχθεί ένοχος ο 45χρονος για όλες τις πράξεις και χωρίς ελαφρυντικό ζήτησε η εισαγγελέας του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για το τροχαίο δυστύχημα με την Πόρσε. Στην πρότασή της, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι μετά το συμβάν ο 45χρονος προσπάθησε να καταστήσει τον φίλο του ποινικά υπεύθυνο, φωνάζοντας ότι εκείνος οδηγούσε.

“Ο κατηγορούμενος ενώ λάμβανε αντιψυχωσική αγωγή, κατανάλωσε αλκοόλ, γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται. Μάλιστα κατανάλωσε ποσότητα που έφτασε τα 1.05 mg εκπνεόμενου αέρα και 1.99 mg στο αίμα. Παρόλα αυτά και γνωρίζοντας την κατάστασή του, οδήγησε και μάλιστα έσπασε τη συμφωνία με το φίλο του ότι θα οδηγούσε αυτός, μετά τον έλεγχο αλκοτέστ. Σχεδόν με τη βία του πήρε τα κλειδιά και έκανε αυτό που ήθελε. Παρέβη και δεύτερη συμφωνία με την φίλη του και αντί να την αφήσει να προπορεύεται, την προσπέρασε. Νωρίτερα, είχε επιδείξει την ίδια συμπεριφορά στην πλατεία δικαστηρίων, προκαλώντας τρόμο στον μάρτυρα, ο οποίος κάλεσε το 100. Από αυτά, συμπεραίνεται ότι ο 45χρονος και συνέχιζε να παραβιάζει τον νόμο συστηματικά και εν γνώση του και όλη αυτή η συμπεριφορά, προκάλεσε το μοιραίο. Και μάλιστα, όταν έγιναν όλα αυτά, είχε μια χαρά τη συνείδηση να φωνάζει ότι άλλος το έκανε. Ότι οδηγός ήταν ο φίλος του! Βλέπουμε τον κώδικα αξιών του αλλά βλέπουμε και ότι είχε υψηλό επίπεδο συνείδησης” τόνισε η Εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας συνέχισε λέγοντας ότι “με πλήρη επίγνωση της κατάστασής του, κατέστησε το όχημά του φονικό όπλο, έβαλε σε κίνδυνο αόριστο αριθμό περιουσιών και δυστυχώς πραγματοποίησε τον κίνδυνο της θανάτωσης ενός ανθρώπου”, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

“Με δική του αποκλειστική υπαιτιότητα προκάλεσε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, καθώς η σύγκρουση έγινε στο ρεύμα του θανόντος ενώ ακόμα και εάν αποδειχτεί – γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει- δεν έχει καμία αιτιώδη σχέση με το συμβάν” τόνισε, κλείνοντας με συνοπτικές διαδικασίες κάθε συζήτηση για πιθανή συνυπαιτιότητα.

Επιπλέον ζήτησε να απορριφθεί ο ισχυρισμός της μεταμέλειας, σημειώνοντας ότι, “η συγγνώμη είναι πράξεις. Λέξεις και λόγια του αέρα μπορούν να ειπωθούν πολλά. Θα έπρεπε να έχει προβεί σε πράξεις”.

“Δεν θυμάμαι τίποτα, ζητώ συγγνώμη”

Ο κατηγορούμενος ξεκίνησε την απολογία του ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του 22χρονου και από όλον τον κόσμο. “Ήθελα το αμάξι μου” είπε, ερωτηθείς γιατί δεν σεβάστηκε τη συμφωνία που είχε γίνει με τους αστυνομικούς και να αφήσει τον φίλο του να οδηγήσει.

“Δεν ξέρω τι έγινε, είδα μια λάμψη” τόνισε για το συμβάν, εξηγώντας ότι δεν ήταν καλά “Είναι ένα κενό που δεν μπορώ να θυμηθώ. Ζητώ συγγνώμη. Ας γίνει αυτό παράδειγμα σε όλον τον κόσμο”, με τον πρόεδρο να σχολιάζει ότι αυτό συνέβη ήδη καθώς “Χάρη σε σας γίνονται όλοι αυτοί οι έλεγχοι…”.

Για τα αντιψυχωσικά χάπια ο κατηγορούμενος τόνισε ότι ήταν συνταγογραφημένα καθώς έπαιρνε αγωγή για προβλήματα ύπνου.