Χανιά: Στο εδώλιο ο 45χρονος οδηγός Porche για τον θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη

Το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου Χανίων αναμένεται να περάσει σήμερα (21/01) ο 45χρονος οδηγός Porche που στις 11 Ιανουαρίου του 2025, την ώρα που οδηγούσε μεθυσμένος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 22χρονος Παναγιώτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σήμερα έχει προγραμματιστεί να γίνει η δίκη για το φριχτό τροχαίο μετά την αναβολή που έλαβε στα μέσα του Δεκέμβρη εξαιτίας ασθένειας του δικηγόρου του 45χρονου.

Τότε, το δικαστήρια αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης του κατηγορουμένου.

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο σε βάρος του 45χρονου οδηγού της Porche:

– Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

– Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υπότροπη.

-Οδήγηση υπό την επίδραση φαρμάκων που σύμφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

-Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Το χρονικό

Ήταν ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου όταν ο 22χρονος Παναγιώτης σκοτώθηκε αφού το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με την Porche που οδηγούσε ο 45χρονος μεθυσμένος οδηγός.

Το θανατηφόρο τροχαίο συγκλόνισε όλο το πανελλήνιο γιατί όπως προέκυψε ο 45χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ λίγο πριν την θανάσιμη σύγκρουση είχε δεχθεί πρόστιμο επειδή οδηγούσε μεθυσμένος.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σύσταση να μην χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο, με μία φίλη του να του παίρνει τα κλειδιά της Porche. Ωστόσο ο ίδιος, μόλις πήγε σπίτι ξαναπήρε τα κλειδιά και βγήκε στους δρόμους με αποτέλεσμα την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 22χρονου.

Ο 45χρονος συνελήφθη και τελικά προφυλακίστηκε ενώ η υπόθεση προκάλεσε οργή και αγανάκτηση τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και σε ολόκληρο το πανελλήνιο.