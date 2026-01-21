Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το δείπνο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή, Νίκο Τσάκο – Τι συζήτησαν

Η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, δείπνησε, την περασμένη Παρασκευή, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον εφοπλιστή Νίκο Τσάκο.

Σε ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Χ, η κα Γκιλφόιλ δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση και ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου συζήτησαν τη στενή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας στους τομείς των επιχειρήσεων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Η ίδια σημείωσε επίσης ότι αυτοί οι τομείς αναμένεται να συνεχίσουν να προάγουν την καινοτομία και να ενισχύουν τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών το 2026 και στο μέλλον.