«Διπλός» ΕΝΦΙΑ φέτος για τα κλειστά ακίνητα τραπεζών και servicers

Σύνοψη από το

  • Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος τράπεζες και servicers για χιλιάδες κλειστά ακίνητα στα χαρτοφυλάκιά τους, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης.
  • Οι τράπεζες και οι servicers διαθέτουν περίπου 19.300 ακίνητα, εκ των οποίων τα 7.000 είναι οικιστικά. Με τον διπλό φόρο, η κυβέρνηση επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» αυτά τα ακίνητα, αυξάνοντας την προσφορά στέγης.
  • Τα εκκαθαριστικά με τον διπλό ΕΝΦΙΑ θα αποσταλούν στους κατόχους έως το τέλος Φεβρουαρίου, καθώς η διάταξη ενεργοποιείται φέτος και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028. Το μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση του οξύτατου στεγαστικού προβλήματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΕΝΦΙΑ Αθήνα σπίτια ενοίκια

Διπλάσιο ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν φέτος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) για τα χιλιάδες κλειστά ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους αναξιοποίητα, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης.

Από τα τελευταία στοιχεία προκύπτει ότι οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000. Από αυτά, τα 7.000 είναι οικιστικά, με το συνολικό κόστος του διπλού φόρου να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ με το διπλάσιο φόρο θα αποσταλούν στους κατόχους των ακινήτων έως το τέλος Φεβρουαρίου, καθώς από το τρέχον έτος ενεργοποιείται η σχετική διάταξη η οποία και θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2028.

Τα έσοδα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του μέτρου θα κατευθυνθούν σε δράσεις για την στήριξη της στεγαστικής πολιτικής.

Με τον διπλό ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση επιχειρεί να «ξεκλειδώσει» χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς, αυξάνοντας την προσφορά στέγης ώστε να περιοριστούν οι συνεχείς αυξήσεις στα ενοίκια.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ήδη συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία από τις δηλώσεις Ε9, αλλά και από τα μητρώα των τραπεζών, προκειμένου να εντοπίσει ποια ακίνητα παρέμειναν κλειστά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ημερομηνία η οποία αποτελεί τη «βάση δεδομένων» για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2026. Για να αποφευχθεί η προσαύξηση κατά 100%, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή να έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος.

Τα κριτήρια

Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα, θα διευκρινιστούν τα κριτήρια με τα οποία ένα ακίνητο θα χαρακτηρίζεται «κλειστό», οι διαδικασίες δήλωσης της ενοικίασης, αλλά και οι εξαιρέσεις που ενδέχεται να προβλεφθούν για ειδικές περιπτώσεις, όπως ακίνητα υπό ανακαίνιση ή σε περιοχές με περιορισμένη εμπορική ζήτηση.

Η πρώτη καταγραφή από την ΑΑΔΕ έχει αποτυπώσει την πραγματική εικόνα του αποθέματος ακινήτων που διατηρούν οι τράπεζες και οι servicers. Από εκεί και πέρα, η αγορά θα δείξει αν το μέτρο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά ή αν θα οδηγήσει πράγματι σε κινητοποίηση και αξιοποίηση.

Η απογραφή των ακινήτων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς καταδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του αποθέματος κλειστών κατοικιών που βρίσκονται στην κατοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα, θα δώσει στην κυβέρνηση ένα εργαλείο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αγοράς ακινήτων, συμβάλλοντας στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στη μείωση της πίεσης στα ενοίκια.

Η καταγραφή

Η διαδικασία καταγραφής θεωρείται κρίσιμη, ώστε η επιβολή του διπλού ΕΝΦΙΑ να γίνει στοχευμένα και δίκαια, χωρίς να επιβαρυνθούν άδικα οι φορείς που έχουν ήδη προχωρήσει σε αξιοποίηση της περιουσίας τους. Όπως σημειώνουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με το ERTNews, με την επιβολή διπλάσιου ΕΝΦΙΑ στα κλειστά ακίνητα του χρηματοπιστωτικού τομέα επιχειρείται να συνδεθεί άμεσα η φορολογία με την κοινωνική και οικονομική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα ακίνητα δεν μπορούν να παραμένουν επ’ αόριστον αδρανή.

Το 2026 θα είναι καθοριστικό για την αύξηση της προσφοράς κλειστών ακινήτων στην αγορά. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα από την επιτυχία του οποίου θα εξαρτηθεί εάν μπορεί να αντιμετωπιστεί εν μέρει το οξύτατο στεγαστικό πρόβλημα ή θα λάβει νέες εκρηκτικές διαστάσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D: Μπορεί πράγματι να ενισχύσει το ανοσοποιητικό; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ο ιδανικός τρόπος να μαγειρέψετε το λάχανο για να γίνει πεντανόστιμο – Τρεις σεφ συμφωνούν

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί  

Ακρίβεια: Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:36 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του

Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα στο αγαπημένο σνακ των Ελλήνω...
07:15 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρωζώνης

Η χώρα μας έχει πληθωρισμό τροφίμων πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρ...
03:07 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Δεν είναι δωρεά και δεν δηλώνεται το χαρτζιλίκι μέσω IRIS

H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει, με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα, ότι το «χαρτζι...
07:18 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

ΕΝΦΙΑ: 7+1 SOS για να μην αυξηθεί ο φόρος ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος που έχουν οι ιδιοκτήτες  για να τροποποιήσουν τα στοιχεία της ακίνητ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι