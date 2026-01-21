MasterChef 2026: Από οπερατέρ στις κουζίνες του ριάλιτι – Ο 50χρονος Αντώνης πήρε ομόφωνα τη λευκή ποδιά

Συνεχίζονται οι auditions του MasterChef και ο 50χρονος Θεσσαλονικιός, Αντώνης Βουτσάς, που για χρόνια εργαζόταν ως οπερατέρ, από την πρώτη στιγμή έκλεψε τις εντυπώσεις με το χιούμορ του.

Ο παίκτης έφτιαξε γιουβαρλάκια κοτόπουλου με εστραγκόν σε σούπα βελουτέ καρότου με τζίντζερ. Ο Πάνος Ιωαννίδης τον ρώτησε τι περιμένει από τον διαγωνισμό. «Θα χαρώ ιδιαίτερα να μπω στην επόμενη φάση, να περάσω, να μπω στο σπίτι. Θέλω να μάθω πράγματα. Θέλω να γίνω καλύτερος και σαν εμπειρία να πω ότι αποκόμισα κάτι από εδώ πέρα. Ότι δεν μπήκα απλώς και βγήκα», απάντησε.

Στην ερώτηση τι θα κάνει αν μπει στο σπίτι, αφού η βάση του είναι η Θεσσαλονίκη και εκεί είναι και ο 10χρονος γιος του ο Σωτήρης, ο Αντώνης συγκινήθηκε. «Προτιμώ να είμαι με τον γιο μου στο μεγάλωμά, γιατί ο συνονόματός σου, ο Σωτήρης… είναι η ομορφιά της ζωής μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτόν», είπε. «Α, ο γιος Σωτήρης; Να σου ζήσει!», αποκρίθηκε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Ο Σωτήρης όταν του είπα ότι θα κατέβω στην Αθήνα για το MasterChef, μου είπε: “Μπαμπά, θα με πάρεις μαζί σου;”. Μου ‘ράγισε την καρδιά εκείνη την ώρα που μου το ‘πε. Οπότε τώρα το αγοράκι μου, δεν κατεβήκαμε μαζί αλλά… όταν θα γυρίσω, ξέρω ότι θα κάνουμε αγκαλίτσες μέχρι τελικής πτώσεως», είπε ο Αντώνης στο cue του.

«Απ’ την ώρα που αποφάσισα να ‘ρθω σε έναν διαγωνισμό με σκοπό να μπω μες στο σπίτι, η κύρια μου αποστολή είναι να μπω, να δω, να μάθω. Αν έρθουν και τα λεφτά, με το καλό να ‘ρθούνε. Θα βρούμε τι να τα κάνουμε», πρόσθεσε.

«Αντώνη θες να ‘ρθεις εδώ;» τον ρώτησε ο σεφ Κοντιζάς. «Το πιάτο περνάει. Πληροί τις προϋποθέσεις. Η σούπα καρότο είναι πάρα πολύ νόστιμη. Οριακά, είναι πιο νόστιμη από τα γιουβαρλάκια. Δηλαδή τα γιουβαρλάκια, εντάξει… αλλά αυτό που με κέρδισε είναι η σούπα. Είσαι ένας πληθωρικός χαρακτήρας, γεμίζεις τον χώρο, το δωμάτιο. Δεν ξέρω αν την κατάλληλη στιγμή σωπαίνεις για να ακούσεις όλα αυτά που θες να μάθεις, που λες ότι θες να μάθεις. Εσύ έχεις να δώσεις για να πάρεις;», τον ρώτησε με εκείνον να απαντάει: «Μαγειρικά δεν έχω πάει σε σχολή. Ούτε είχα την εμπειρία δυστυχώς να εξελίξω τη δικιά μου μαγειρική, όποια μαγειρική είναι αυτή. Αλλά το ότι έχω να δώσω και να προτείνω ότι έχω γεύση, ότι έχω αντίληψη ίσως των πραγμάτων κι έχω και μεταδοτικότητα και θέλω να δώσω και θέλω να πάρω. Και μπορώ να… όχι να ακούσω, να αφουγκραστώ. Μπορώ να αφουγκραστώ».

«Κύριοι, είμαστε ίδια σελίδα;» ρώτησε ο σεφ τους άλλους δύο κριτές, με εκείνους να συμφωνούν. «Ομόφωνα λοιπόν κι από τους τρεις η ποδιά σου ανήκει», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης στον ενθουσιασμένο Αντώνη.

«Αφιερώνω την ποδιά στο γιο μου, τον Σωτήρη Βουτσά, τον λεβέντη, τον γιο μου, τον αστερισμό της ζωής μου, την αγάπη μου, το είναι μου. “Σωτήρη, σ’ αγαπώ αγοράκι μου”¨!», είπε κλείνοντας ο διαγωνιζόμενος.