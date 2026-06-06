Βίντεο: Αστυνομικοί βοήθησαν στη γρήγορη μεταφορά γυναίκας με καρδιακό επεισόδιο στο νοσοκομείο – Από την Πειραιώς στο 401 μέσα σε 8 λεπτά

Αστυνομικοί στην Αθήνα εντόπισαν ένα όχημα με μια γυναίκα που υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και χρειαζόταν άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο. Οι δικυκλιστές αστυνομικοί άνοιξαν τον δρόμο, επιτρέποντας την ταχεία μεταφορά της γυναίκας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές αγωνίας για ένα ζευγάρι στην Αθήνα, όταν η γυναίκα υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και χρειαζόταν άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.
  • Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του ζευγαριού και διαπίστωσαν ότι είχαν ανάγκη από βοήθεια, καθώς ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση πανικού.
  • Οι δικυκλιστές αστυνομικοί ανέλαβαν άμεσα δράση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε η μεταφορά της γυναίκας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στιγμές αγωνίας για ένα ζευγάρι στην Αθήνα, όταν η γυναίκα υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και χρειαζόταν άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του ζευγαριού στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού και διαπίστωσαν ότι είχαν ανάγκη από βοήθεια. Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η γυναίκα ήταν ημιλιπόθυμη.

Οι δικυκλιστές αστυνομικοί ανέλαβαν άμεσα δράση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το όχημα του ζευγαριού να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο αστυνομικός που δημοσίευσε βίντεο από τη διαδρομή της συνοδείας στα social media, η μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Δείτε το βίντεο:

@lepidasspyros Συνοδεια….Γυναικα ημιλυποθυμη απο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο-ανδρας οδηγος σε πανικό… Πειραιως και Ιερα οδο – 401 σε 8′.. #police#greekpolicebikers #dias #amesidrasi ♬ Holding Out for a Hero – yourmusic4ever💯

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