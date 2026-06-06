Βίντεο: Αστυνομικοί βοήθησαν στη γρήγορη μεταφορά γυναίκας με καρδιακό επεισόδιο στο νοσοκομείο – Από την Πειραιώς στο 401 μέσα σε 8 λεπτά

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Στιγμές αγωνίας για ένα ζευγάρι στην Αθήνα, όταν η γυναίκα υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και χρειαζόταν άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του ζευγαριού στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού και διαπίστωσαν ότι είχαν ανάγκη από βοήθεια. Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η γυναίκα ήταν ημιλιπόθυμη.

Οι δικυκλιστές αστυνομικοί ανέλαβαν άμεσα δράση, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το όχημα του ζευγαριού να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο αστυνομικός που δημοσίευσε βίντεο από τη διαδρομή της συνοδείας στα social media, η μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά.

Δείτε το βίντεο: