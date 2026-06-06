Παραιτήθηκε ο Ηλίας Γκιουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ

O Ηλίας Γκιουλάκης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. «Η απόφασή μου αυτή δεν είναι ούτε στιγμιαία ούτε προσωπική» εξήγησε, προσθέτοντας πως «είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και υπαγορεύεται από σοβαρούς πολιτικούς και θεσμικούς λόγους. Είναι αποτέλεσμα βαθύτατου προβληματισμού απέναντι στις συνεχείς παλινωδίες, τις αντιφάσεις και την πολιτική ασάφεια που ταλανίζουν τον χώρο μας, απομακρύνοντάς τον από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά μάχες στους χώρους δουλειάς».