O Ηλίας Γκιουλάκης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. «Η απόφασή μου αυτή δεν είναι ούτε στιγμιαία ούτε προσωπική» εξήγησε, προσθέτοντας πως «είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και υπαγορεύεται από σοβαρούς πολιτικούς και θεσμικούς λόγους. Είναι αποτέλεσμα βαθύτατου προβληματισμού απέναντι στις συνεχείς παλινωδίες, τις αντιφάσεις και την πολιτική ασάφεια που ταλανίζουν τον χώρο μας, απομακρύνοντάς τον από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των ανθρώπων που δίνουν καθημερινά μάχες στους χώρους δουλειάς».
Παραιτήθηκε ο Ηλίας Γκιουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ο Ηλίας Γκιουλάκης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφασή του αιτιολόγησε με σοβαρούς πολιτικούς και θεσμικούς λόγους, εκφράζοντας προβληματισμό για τις παλινωδίες και την πολιτική ασάφεια που ταλανίζουν τον χώρο του.
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα βασικά σημεία του άρθρου
- Ο Ηλίας Γκιουλάκης παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
- Επίσης, ο Ηλίας Γκιουλάκης διέψευσε ότι έχει υπογράψει το κείμενο Πολάκη στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.
- Ο Γκιουλάκης εξήγησε πως η παραίτησή του «είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και υπαγορεύεται από σοβαρούς πολιτικούς και θεσμικούς λόγους», καθώς και «βαθύτατου προβληματισμού απέναντι στις συνεχείς παλινωδίες, τις αντιφάσεις και την πολιτική ασάφεια».
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