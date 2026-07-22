Σαν σήμερα 22 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους

Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφάλου

Γεγονότα

1894: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο κόμης Ντε Ντιόν καταρρίπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χλμ/ώρα.

Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο κόμης Ντε Ντιόν καταρρίπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χλμ/ώρα. 1943: Διακόσιες χιλιάδες λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. Εκατό διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση «επ’ αόριστον».

Διακόσιες χιλιάδες λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. Εκατό διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση «επ’ αόριστον». 1944: Ολοκληρώνεται η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.

Ολοκληρώνεται η Σύνοδος του Μπρέτον Γουντς, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1974: Στην Κύπρο, ο πρόεδρος – μαριονέτα της χούντας, Νίκος Σαμψών, κηρύσσει την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τανκς στην Κυρήνεια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν ογδόντα αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5:00 μ.μ., αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν.

Στην Κύπρο, ο πρόεδρος – μαριονέτα της χούντας, Νίκος Σαμψών, κηρύσσει την ένωση της μεγαλονήσου με την Ελλάδα, ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τανκς στην Κυρήνεια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν ογδόντα αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ διατάζει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5:00 μ.μ., αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. 1980: Ο Στέλιος Μυγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.

Ο Στέλιος Μυγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. 1987: Πρωτοφανής καύσωνας (συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας) πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία θα βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών (1.115 στην Αθήνα).

Γεννήσεις

1882: Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. (Θαν. 15/5/1967)

Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. (Θαν. 15/5/1967) 1947: Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των «Eagles», αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. («Dirty Laundry», «Boys of Summer»)

Ντον Χένλεϊ, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής των «Eagles», αλλά και με σημαντική προσωπική καριέρα. («Dirty Laundry», «Boys of Summer») 1955: Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός. («Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Κρυφά Πάθη»)

Βίλεμ Νταφόε, Αμερικανός ηθοποιός. («Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Κρυφά Πάθη») 1969: Δέσποινα Βανδή, Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Δέσποινα Βανδή, Ελληνίδα τραγουδίστρια. 1981: Τζόνι Κέρτις, Αμερικανός επαγγελματίας παλαιστής

Τζόνι Κέρτις, Αμερικανός επαγγελματίας παλαιστής 1992: Σελένα Γκόμεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια

Θάνατοι