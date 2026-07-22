Καρκίνος του πνεύμονα: Το σημάδι στα δάχτυλα που δεν πρέπει να αγνοήσετε, σύμφωνα με ογκολόγο

Ο καρκίνος του πνεύμονα συνδέεται συνήθως με συμπτώματα όπως ο επίμονος βήχας ή η δύσπνοια. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχει ένα λιγότερο γνωστό προειδοποιητικό σημάδι που μπορεί να εμφανιστεί στα δάχτυλα και τα νύχια. Μάθετε τι είναι η πληκτροδακτυλία, πώς εκδηλώνεται και πότε χρειάζεται να απευθυνθείτε σε γιατρό.

Καρκίνος του πνεύμονα: Η αλλαγή στα δάχτυλα που μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι

Οι αλλαγές στα νύχια ή στα δάχτυλα συνήθως οφείλονται σε αθώες αιτίες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποτελούν ένδειξη μιας σοβαρής υποκείμενης πάθησης. Σύμφωνα με τον Dr. Jiri Kubes, ακτινολόγο-ογκολόγο στο Proton Therapy Centre, υπάρχει ένα λιγότερο γνωστό σύμπτωμα του καρκίνου του πνεύμονα που μπορεί να εμφανιστεί πρώτα στα χέρια, πριν εκδηλωθούν τα πιο χαρακτηριστικά αναπνευστικά συμπτώματα.

Το σύμπτωμα αυτό ονομάζεται πληκτροδακτυλία (finger clubbing) και χαρακτηρίζεται από σταδιακή διόγκωση των άκρων των δαχτύλων και αυξημένη καμπυλότητα των νυχιών. Όπως αναφέρει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η πληκτροδακτυλία έχει συνδεθεί με διάφορες σοβαρές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και ο καρκίνος του πνεύμονα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εμφανίζεται περίπου στο 35% των ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και στο 4% των ασθενών με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, γεγονός που καθιστά σημαντική την έγκαιρη αναγνώρισή της και την ιατρική αξιολόγηση όταν παρατηρούνται ανεξήγητες αλλαγές στα δάχτυλα.

Τι είναι η πληκτροδακτυλία

Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία οι άκρες των δαχτύλων ενός ατόμου διογκώνονται και τα νύχια αποκτούν μεγαλύτερη καμπυλότητα με την πάροδο του χρόνου (γνωστά και ως «ιπποκρατικοί δάκτυλοι»).

Επειδή η αλλαγή αυτή συμβαίνει πολύ σταδιακά, ο Dr. Kubes επισημαίνει ότι «μπορεί να είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς τη διαφορά στα αρχικά στάδια. Ωστόσο, η πληκτροδακτυλία εξελίσσεται σε στάδια, πράγμα που σημαίνει ότι η έγκαιρη αναγνώριση των πρώτων σημαδιών είναι καθοριστική για μια πιθανή έγκαιρη διάγνωση».

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στα νύχια:

Μαλάκωμα της βάσης του νυχιού: Συνοδεύεται συχνά από κοκκινίλα στο δέρμα γύρω από το νύχι.

Έντονη καμπυλότητα: Το νύχι αρχίζει να παίρνει μια πιο απότομη κλίση προς τα κάτω.

Διόγκωση: Οι άκρες των δαχτύλων αποκτούν μια διογκωμένη εμφάνιση, που θυμίζει πλήκτρο τυμπάνου.

Στα αρχικά στάδια, μπορείτε επίσης να ελέγξετε τη «γωνία Lovibond» – τη μικρή εσοχή στη βάση του νυχιού που φαίνεται από το πλάι. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, στα πρώτα στάδια της πληκτροδακτυλίας, το νύχι και η βάση του φαίνονται εντελώς επίπεδα όταν τα κοιτάζετε από το πλάι.

Το τεστ Schamroth (Schamroth window test)

Ένας απλός τρόπος ελέγχου είναι να ενώσετε τα νύχια των δεικτών των δύο χεριών σας, με την εξωτερική τους πλευρά να ακουμπά η μία την άλλη. Συνήθως, ανάμεσα στα επωνύχια (πετσάκια) σχηματίζεται ένα μικρό κενό σε σχήμα διαμαντιού. Αν αυτό το κενό απουσιάζει, ίσως πρόκειται για ένδειξη πληκτροδακτυλίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Rick Pescatore, BellyMD (@dr.rickpescatore)

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε γιατρό

«Οποιεσδήποτε ανεξήγητες αλλαγές στα δάχτυλα θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να αξιολογούνται από έναν επαγγελματία υγείας το συντομότερο δυνατό», τονίζει ο Dr. Kubes.

«Αν και η πληκτροδακτυλία δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο, συνδέεται συχνά με άλλες παθήσεις των πνευμόνων, της καρδιάς ή με φλεγμονώδεις καταστάσεις. Ένας γιατρός μπορεί να σας εξετάσει, να αξιολογήσει τυχόν άλλα συμπτώματα και να σας παραπέμψει για τις απαραίτητες εξετάσεις».

Άλλα κοινά συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα:

Βήχας που δεν υποχωρεί

Αιμόπτυση

Συχνή δύσπνοια (λαχάνιασμα)

Ανεξήγητη κόπωση και εξάντληση

Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Πόνος κατά την αναπνοή ή τον βήχα

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, ανεξάρτητα από το αν έχετε εμφανίσει αλλαγές στα δάχτυλά σας, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε άμεσα με τον προσωπικό σας γιατρό.