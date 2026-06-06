Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την στιγμή που το λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη πεζή – Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ

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Βίντεο από το τροχαίο που συνέβη σήμερα το πρωί (Σάββατο, 6/6) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου ένα λεωφορείο παρέσυρε μία 24χρονη, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Είναι 6:30 το πρωί, στην οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, όταν η νεαρή γυναίκα διέσχιζε κάθετα τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με συνέπεια τον τραυματισμό της.

Η 24χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποστεί κάταγμα στην κνήμη και οι γιατροί του νοσοκομείου θα αξιολογήσουν αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Κάμερα από κλειστό κύκλωμα καταστήματος κατέγραψε τη στιγμή που το λεωφορείο παρασύρει την 24χρονη.

Δείτε το βίντεο του thestival.gr:

Η ανακοίνωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσαν και τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Αναλυτικά, επισημαίνονται τα εξής:

«Σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στις 06:25 , νεαρή γυναίκα παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, όταν επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα την οδό Κομνηνών, στο Ωραιόκαστρο, σε σημείο που δεν υπάρχει φωτεινός σηματοδότης και διάβαση πεζών.

Το αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ, εκτελούσε δρομολόγιο στη γραμμή Παλαιόκαστρο – Ν.Σ.Σ., με ώρα αναχώρησης από το τέρμα Παλαιοκάστρου, τις 06:15. Λίγο πριν την άφιξη του λεωφορείου στη στάση “Έκκλησία”, η νεαρή γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο, μπροστά από το όχημα που βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει.

Αμέσως, το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε, κλήθηκε από τον οδηγό η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και η Υπηρεσία Φροντίδας Ατυχημάτων της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Η γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται.

Η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, επ αφορμή του συμβάντος, εφιστά την προσοχή των πεζών και των επιβατών των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς, βιαστικές ενέργειες, μπορούν να γίνουν αιτία πρόκλησης ατυχημάτων.

Η ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε εκφράζει τις θερμότερες ευχές της για ταχεία ανάρρωση της 24χρονης».