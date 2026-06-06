Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο

Ένα 24χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο νωρίς το πρωί του Σαββάτου, γύρω στις 06:30, στην οδό Κομνηνών 73 στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά το τροχαίο ατύχημα, η τραυματισμένη νεαρή διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για να υποβληθεί σε απαραίτητες εξετάσεις

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και τραυματισμό νεαρής γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
  • Η 24χρονη κοπέλα παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο, ενώ επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
  • Η νεαρή διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και τραυματισμό νεαρής γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

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Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 06:30 το πρωί, επί της οδού Κομνηνών 73.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του GRtimes, η 24χρονη κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα εκείνη την ώρα. Καθώς περνούσε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο το οποίο κινούταν κανονικά στον δρόμο.

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Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο.

Στη συνέχεια, η νεαρή διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.

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