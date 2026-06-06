Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και τραυματισμό νεαρής γυναίκας σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 06:30 το πρωί, επί της οδού Κομνηνών 73.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του GRtimes, η 24χρονη κοπέλα επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα εκείνη την ώρα. Καθώς περνούσε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο το οποίο κινούταν κανονικά στον δρόμο.

Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο.

Στη συνέχεια, η νεαρή διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.