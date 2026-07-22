Πειραιάς: Έλεγχος για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διακοπή δρομολογίων σε ΗΣΑΠ και Τραμ

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Σε εξέλιξη είναι έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Στο σημείο βρίσκονται προληπτικά 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, στον Πειραιά έγιναν τροποποιήσεις στα δρομολόγια:

– Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

– Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.