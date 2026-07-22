Πειραιάς: Oλοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για τη διαρροή φυσικού αερίου – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

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Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

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