Πειραιάς: Oλοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για τη διαρροή φυσικού αερίου – Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά. Λόγω του περιστατικού, είχε προηγηθεί προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών και διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία πλέον αποκαταστάθηκε.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.
  • Στο σημείο, στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα, επιχείρησαν 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από διάφορες υπηρεσίες.
  • Το πρατήριο υγρών καυσίμων παρέμεινε κλειστό, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της Πυροσβεστικής για διαρροή φυσικού αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα στον Πειραιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30 και στο σημείο βρίσκονται 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μετέβη και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση των γύρω πολυκατοικιών.

Λόγω του περιστατικού η αστυνομία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Γρ. Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της οδού Διστόμου.

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εκτροπές στη συμβολή των οδών Δεληγιώργη και Πύλης καθώς και στη συμβολή της Πύλης με την οδό Γεννναδίου.

Δείτε φωτογραφίες

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ