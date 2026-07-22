Μαίρη Λίντα: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της – Η επιθυμία που είχε εκφράσει

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Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η σπουδαία καλλιτέχνις είχε γεννηθεί στις 9 Νοεμβρίου του 1935, και με την φωνή και το ταλέντο της λατρεύτηκε από το πανελλήνιο, το οποίο σήμερα πενθεί την απώλειά της.

Η Μαίρη Λίντα ήθελε όταν φύγει από τη ζωή, η εξόδιος ακολουθία της να τελεστεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, στον Άγιο Ανδρέα. Η επιθυμία της αείμνηστης ερμηνεύτριας θα πραγματοποιηθεί, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, θα πουν το τελευταίο «αντίο» στην Μαίρη Λίντα, την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

H ανακοίνωση από το Γηροκομείο Αθηνών

Η Μαίρη Λίντα τα τελευταία χρόνια της ζωής της, είχε επιλέξει να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γηροκομείο Αθηνών, μετά τον θάνατο της σπουδαίας καλλιτέχνιδος, αναφέρεται ότι: «Με μεγάλη θλίψη και οδύνη, αποχαιρετούμε την Μεγάλη Κυρία του Ελληνικού Τραγουδιού, η οποία, σε ηλικία 91 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα 22 Ιουλίου 2026 και ώρα 05:00 στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της, από τις 31/10/2018, όταν αποφάσισε, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενουμένους του.

Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε.

Ας έχει καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού.

Το Δ.Σ. της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών».