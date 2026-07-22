Καύσωνας: Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής – Προβλήματα σε σηματοδότες, εγκλωβισμοί σε ασανσέρ

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Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται το απόγευμα της Τετάρτης σε αρκετές περιοχές της Αθήνας και της υπόλοιπης Αττικής, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν για τη σταδιακή αποκατάσταση των βλαβών.

Οι διακοπές σημειώνονται εν μέσω του πρώτου καύσωνα του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται νωρίς το μεσημέρι, ενώ εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης καταγράφηκε περίπου στις 15:20. Αρχικά επηρεάστηκαν η Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Κολωνάκι και το Γκύζη.

Λίγο μετά τις 16:00, νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν στου Ζωγράφου, στο Μενίδι και στη Μεταμόρφωση. Διακοπές ρεύματος, πέραν των προγραμματισμένων, καταγράφηκαν επίσης στον Άλιμο και στην Αργυρούπολη.

Προβλήματα στην κυκλοφορία και στα καταστήματα

Οι διακοπές άφησαν χωρίς ρεύμα αρκετά καταστήματα, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε κεντρικούς δρόμους. Η κατάσταση προκάλεσε δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων στις περιοχές που επηρεάστηκαν.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς πολιτών σε ανελκυστήρες. Πυροσβέστες με οχήματα μετέβησαν στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να προχωρήσουν στους απαραίτητους απεγκλωβισμούς.

Οι εκτιμώμενοι χρόνοι αποκατάστασης

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά:

Στον Άλιμο και στην Αργυρούπολη έως τις 17:30 .

. Στο Κολωνάκι, στο Γκύζη, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη και στου Ζωγράφου έως τις 18:00 .

. Στο Μενίδι και στη Μεταμόρφωση έως τις 18:30.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ παραμένουν στις περιοχές όπου καταγράφονται βλάβες, με στόχο την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.