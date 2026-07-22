Μάκης Δελαπόρτας για Μαίρη Λίντα: «Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας…»

Η Μαίρη Λίντα έζησε μία κινηματογραφική ζωή, γεμάτη με επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών. Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε γράψει την βιογραφία της, την «αποχαιρέτησε» με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία κοινή τους φωτογραφία. Σε αυτή, βλέπουμε τον Μάκη Δελαπόρτα και την Μαίρη Λίντα να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ ο ηθοποιός και βιογράφος κρατάει το βιβλίο που είχε γράψει για την σπουδαία ερμηνεύτρια και τον Μανώλη Χιώτη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάκης Δελαπόρτας έχει γράψει: «Ένα ακόμα θλιβερό αντίο για την σπουδαία Μαίρη Λίντα που είχα τη χαρά και την τιμή να την βιογραφήσω το 2009…

Το 2010 επίσης της έστησα στο θέατρο Μπάτμιντον την παράσταση “Καλησπέρα κυρία Λίντα”… Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας “Καληνύχτα Κυρία Λίντα” … και καλό ταξίδι!».