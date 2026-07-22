Μάκης Δελαπόρτας για Μαίρη Λίντα: «Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας…»

Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 91 ετών. Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε γράψει τη βιογραφία της, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαίρη Λίντα άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών.
  • Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε γράψει τη βιογραφία της, την «αποχαιρέτησε» με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάκης Δελαπόρτας έγραψε: «Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας “Καληνύχτα Κυρία Λίντα” … και καλό ταξίδι!».

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Η Μαίρη Λίντα έζησε μία κινηματογραφική ζωή, γεμάτη με επιτυχίες αλλά και δυσκολίες. Τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 91 ετών. Ο Μάκης Δελαπόρτας, ο οποίος είχε γράψει την βιογραφία της, την «αποχαιρέτησε» με μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

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Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, στη δημοσίευσή του μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία κοινή τους φωτογραφία. Σε αυτή, βλέπουμε τον Μάκη Δελαπόρτα και την Μαίρη Λίντα να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ ο ηθοποιός και βιογράφος κρατάει το βιβλίο που είχε γράψει για την σπουδαία ερμηνεύτρια και τον Μανώλη Χιώτη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Μάκης Δελαπόρτας έχει γράψει: «Ένα ακόμα θλιβερό αντίο για την σπουδαία Μαίρη Λίντα που είχα τη χαρά και την τιμή να την βιογραφήσω το 2009…

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Το 2010 επίσης της έστησα στο θέατρο Μπάτμιντον την παράσταση “Καλησπέρα κυρία Λίντα”… Σήμερα την αποχαιρετώ λέγοντας “Καληνύχτα Κυρία Λίντα” … και καλό ταξίδι!». 

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