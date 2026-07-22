Συγκινεί ο Σπύρος Μπιμπίλας για την Μαίρη Λίντα: «Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε»

Ο θάνατος της Μαίρης Λίντα έγινε γνωστός το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να εκφράζει το συγκινητικό του «αντίο» στην σπουδαία ερμηνεύτρια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

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Lifestyle

ΜΑΙΡΗ ΛΙΝΤΑ
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαίρης Λίντα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στην σπουδαία ερμηνεύτρια μέσα από ένα συγκινητικό post του.
  • Ο βουλευτής και ηθοποιός χαρακτήρισε την Μαίρη Λίντα «γυναίκα θρύλο» και «αηδόνι». Τόνισε πως «τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν».
  • Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε!». Αναφέρθηκε επίσης στην απώλεια της γενιάς «που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού του ’60».

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Το πρωί της Τετάρτης 22 Ιουλίου, έγινε γνωστός ο θάνατος της Μαίρης Λίντα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας, θέλησε να πει το δικό του «αντίο» στην σπουδαία ερμηνεύτρια, μέσα από ένα πολύ συγκινητικό post του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και καταξιωμένος ηθοποιός, χαρακτήρισε την Μαίρη Λίντα «γυναίκα θρύλο» και «αηδόνι», ενώ τόνισε ότι «τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν».

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Μπιμπίλας στην ανάρτησή του ανέβασε μία φωτογραφία του με την Μαίρη Λίντα και έγραψε: «Aντίο σε μία από τις πιο γλυκές φωνές της Ελλάδας μας… Η μελωδική φωνή που μας συντρόφευε για δεκαετίες έσβησε! Άπειρος σεβασμός στην γυναίκα θρύλο την σπουδαία Μαίρη Λίντα, που τα τραγούδια της θα περάσουν από γενιά σε γενιά στο σύμπαν…

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Ευτυχής που την γνώρισα και την απόλαυσα στις ερμηνείες της που με το μπρίο και την χαρακτηριστική εμβάθυνση που έδινε με τον τόνο της φωνής της έκανε τα τραγούδια μοναδικά κι αξέχαστα… Αντίο αηδόνι μας… Σιγά σιγά χάνεται η γενιά που άνθισε στην έκρηξη Πολιτισμού το 60, με τα σπουδαία φεστιβάλ τραγουδιού και τους μεγάλους μουσικοσυνθέτες που της εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους». 

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