Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι αποκαλεί τον Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και ζητεί από τις ΗΠΑ να τον συλλάβουν – ΒΙΝΤΕΟ

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «εγκληματία πολέμου» και κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος του.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Μαμντάνι δήλωσε ότι ο Νετανιάχου είναι «ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού», προσθέτοντας ότι «δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη, ούτε οποιοσδήποτε άλλος εγκληματίας πολέμου».

«Η πόλη δεν έχει νομική αρμοδιότητα να τον συλλάβει»

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι η Νομική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης εξέτασε κατά πόσο το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης (NYPD) θα μπορούσε να εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης κατά την αναμενόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου τον Σεπτέμβριο για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ωστόσο, όπως είπε, οι νομικές γνωμοδοτήσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πόλη «δεν διαθέτει ανεξάρτητη νομική αρμοδιότητα» για να εφαρμόσει το ένταλμα του ΔΠΔ.

Παρ’ όλα αυτά, κάλεσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση.

«Δεν μπορούμε μόνοι μας να σταματήσουμε τη γενοκτονία, αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε αν η σιωπή μας θα γίνει άλλο ένα όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση του Τραμπ

Το ενδεχόμενο σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πάντως εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Νετανιάχου «δεν πρόκειται να συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με κανέναν τρόπο», ενώ οι ΗΠΑ δεν είναι συμβαλλόμενο μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, καταδίκασε τις δηλώσεις του Μαμντάνι.

«Αρκετά με τις συκοφαντίες αίματος. Εκλεγήκατε για να υπηρετείτε τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, όχι την προπαγάνδα της Χαμάς. Κάντε τη δουλειά σας», ανέφερε.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο υποστήριξε ότι ο δήμαρχος θα έπρεπε «να ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι πολιτικές του στη Νέα Υόρκη», κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από τα εσωτερικά ζητήματα της πόλης.

Το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε το 2024 εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του τότε υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρονται να διαπράχθηκαν στη Γάζα, αναφέρουν οι New York Times.

Οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, ότι στέρησαν σκόπιμα από τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας τρόφιμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, κατηγορίες που απορρίπτουν.

Παράλληλα, το ΔΠΔ είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης και για τον στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, ο οποίος, σύμφωνα με το Ισραήλ, είχε ήδη σκοτωθεί σε αεροπορική επιδρομή πριν εκδοθεί το ένταλμα.

Οι κατηγορίες περί γενοκτονίας και η θέση του Ισραήλ

Η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχει χαρακτηριστεί ως γενοκτονία από ισραηλινές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και από δύο επιτροπές του ΟΗΕ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα για την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς.