Τραμπ: Απειλεί να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροδότησης στο Ιράν αν δεχθούν επίθεση πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροδότησης στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ. Η νέα αυτή πολιτική, η οποία τίθεται σε ισχύ άμεσα, στοχεύει μη στρατιωτικές υποδομές μέσα και γύρω από την Τεχεράνη και έχει προκαλέσει προειδοποιήσεις ειδικών για πιθανό έγκλημα πολέμου.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Cheney Orr/File Photo
Φωτογραφία: REUTERS/Cheney Orr/File Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροδότησης στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.\n- Η νέα αυτή πολιτική τίθεται σε ισχύ «από αυτή τη στιγμή και στο εξής», στοχεύοντας υποδομές μέσα και γύρω από την Τεχεράνη.\n- Νομικοί και ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες και εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, θα μπορούσε να συνιστά έγκλημα πολέμου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροδότησης στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η νέα αυτή πολιτική τίθεται σε ισχύ «από αυτή τη στιγμή και στο εξής».

«Εάν το Ιράν εκτοξεύσει πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο όπλο εναντίον οποιουδήποτε πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν και θα καταστρέψουν ΜΙΑ γέφυρα ή έναν σταθμό ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα για να δώσει έμφαση.

Στο στόχαστρο υποδομές μέσα και γύρω από την Τεχεράνη

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι τα πιθανά πλήγματα θα αφορούν γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές που βρίσκονται είτε μέσα στην ιρανική πρωτεύουσα είτε στις γύρω περιοχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που απειλεί να πλήξει μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Είχε προαναγγείλει επιθέσεις και στο Fox News

Την περασμένη εβδομάδα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Προειδοποιήσεις ειδικών για πιθανό έγκλημα πολέμου

Νομικοί και ειδικοί στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η σκόπιμη στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως γέφυρες και εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, θα μπορούσε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να συνιστά έγκλημα πολέμου.

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