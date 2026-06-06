Live η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – Φάμελλος: Να είμαστε δίπλα στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα – Μαζεύει υπογραφές ο Πολάκης

Σε κλίμα έντονης εσωκομματικής αντιπαράθεσης συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, σε μία διαδικασία που χαρακτηρίζεται καθοριστική για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Η επικείμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποτελέσει ένα crash test που θα αποτυπώσει ξεκάθαρα τις διαφορετικές στρατηγικές που συγκρούονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τους πραγματικούς συσχετισμούς δυνάμεων ανάμεσα στις αντίπαλες τάσεις.

Η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου

Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση του νέου κόμματος δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Έχει επηρεάσει όλο τον διάλογο που εξελίσσεται μέσα στους προοδευτικούς πολίτες, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκανε λόγο για μία θετική εξέλιξη που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, και ότι «αν το κάναμε θα ήταν στρατηγικό λάθος». Στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα ερώτημα. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Σε αυτό το ερώτημα, σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan b. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα, την στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Και σας καλώ να εργαστούμε, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές», σημείωσε.

Το μήνυμα Παππά πριν από την συνεδρίαση

Κατά την προσέλευσή του στην Κουμουνδούρου, ο Νίκος Παππάς απηύθυνε έκκληση προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να απορρίψουν επιλογές που, όπως είπε, οδηγούν στην «αυτοδιάλυση» και την «αυτοακύρωση» του κόμματος, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα σε συντεταγμένες πολιτικές διαδικασίες, συνεργασίες και συμφωνίες.

Τα δύο στρατόπεδα

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στη σκιά μιας έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δύο καθαρά διακριτά στρατόπεδα. Στο ένα βρίσκεται η ηγεσία υπό τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο, η οποία εμφανίζεται να ελέγχει την πλειοψηφία στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. Στον αντίποδα, η συμμαχία των Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά υψώνει τους τόνους, προτάσσοντας την ανάγκη για μια αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξάρτητη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες κάλπες.

Παρ’ όλα αυτά, το εσωκομματικό τοπίο παραμένει εξαιρετικά ρευστό. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες περίπου 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παραιτήθηκαν για να ενταχθούν στο νέο πολιτικό εγχείρημα που σχετίζεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν και οι θέσεις τους έχουν ήδη αναπληρωθεί, στελέχη του κόμματος περιγράφουν την κατάσταση ως «κινούμενη άμμο», γεγονός που καθιστά αδύνατη την ασφαλή καταγραφή των τωρινών ισορροπιών.

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς φέρεται να έχει ζητήσει από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου ο πρώην πρωθυπουργός να αποσαφηνίσει τη στάση και τις προθέσεις του ενόψει των εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να απάντησε ότι η σχετική συζήτηση διεξάγεται ήδη δημόσια και στο πολιτικό πεδίο.

H πλατφόρμα Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης με κείμενό του, σήμερα Σάββατο, προτείνει την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα. Το ίδιο κείμενο υπογράφουν 36 ακόμη στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Με το κείμενο τους οι 37 καλούν και άλλα μέλη της Κ.Ε. να συνυπογράψουν το κείμενο κόντρα στην «απαξίωση του κόμματος», για τον σχηματισμό μιας νέας πλειοψηφίας. Αν και ο αριθμός αυτός καταγράφει μια πρώτη αποτύπωση δυνάμεων, παραμένει περιορισμένος σε σχέση με το συνολικό μέγεθος της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αριθμεί περίπου 250 έως 300 μέλη, γεγονός που δείχνει ότι η μάχη των συσχετισμών παραμένει ανοιχτή.