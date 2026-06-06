Δούρου σε Φάμελλο: Να δεχτείς έστω και τώρα την τροπολογία αλλιώς μας πετάτε όλους στα σκυλιά

Να δεχτεί, έστω και τώρα, την τροπολογία που κατατέθηκε, κάλεσε η Ρένα Δούρου τον Σωκράτη Φάμελλο, τονίζοντας πως διαφορετικά «μας πετάτε όλους στα σκυλιά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρένα Δούρου, κατά την παρέμβασή της στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έκανε λόγο για έλλειμμα «εμπιστοσύνης», ενώ ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο «αυτοδιάλυσης» του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν «οδικό χάρτη».

Όπως είπε, «δεν μπορεί να συζητά η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία βάσει δημοσκοπήσεων και δημοσιευμάτων», ενώ σχολίασε ότι δεν πρέπει να δημιουργούνται «εικασίες» πως «κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην ΕΛΑΣ διότι έχουν θέση».

Υπογράμμισε στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι όσοι και όσες λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατεβεί στις εκλογές στο πλαίσιο κάποιου ενωτικού σχήματος, «δεν σημαίνει ότι θα πάμε κόντρα ή θα λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά στην ΕΛΑΣ» και δήλωσε υπέρ μιας προγραμματικής συμμαχίας, αντί να μιλάνε με όρους «διαπιστευτηρίων» προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.