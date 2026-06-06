Βασιλικός γάμος στη Βρετανία: Παντρεύτηκε ξανά ο ανιψιός του Καρόλου – Η Κέιτ τράβηξε όλα τα βλέμματα

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Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η βασίλισσα Καμίλα έγιναν δεκτοί με επευφημίες από το πλήθος κατά την άφιξή τους στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς, γιου της πριγκίπισσας Άννας, ο οποίος παντρεύτηκε τη νοσηλεύτρια του NHS Χάριετ Σπέρλινγκ.

Η ιδιωτική τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στον ναό των Αγίων Πάντων (All Saints Church) στο χωριό Κέμπλ του Γκλόστερσαϊρ. Το ζευγάρι επέλεξε το συγκεκριμένο μέρος καθώς η Σπέρλινγκ ζούσε στο χωριό όταν γνωρίστηκαν, αναφέρει το BBC.

Παρόντες ο βασιλιάς, η Κέιτ και ο Γουίλιαμ

Στην τελετή παρευρέθηκαν πολλά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, η Ζάρα και ο Μάικ Τίνταλ, καθώς και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.

Στον γάμο βρέθηκαν επίσης οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μαζί με τους συζύγους τους, Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι και Τζακ Μπρουκσμπανκ.

Πολίτες από διάφορες χώρες ταξίδεψαν στο χωριό για να παρακολουθήσουν τις αφίξεις των μελών της βασιλικής οικογένειας, επευφημώντας ιδιαίτερα τον Γουίλιαμ και την Κέιτ καθώς έφταναν στην εκκλησία.

Νύφη με τρεις παράνυμφους

Η Χάριετ Σπέρλινγκ έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τρεις παράνυμφους: τις κόρες του Πίτερ Φίλιπς, τη 15χρονη Σαβάνα και τη 14χρονη Άιλα, καθώς και τη δική της έφηβη κόρη, Τζορτζίνα.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Αύγουστο του 2025. Η σχέση τους είχε γίνει γνωστή το 2024, τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό του Φίλιπς από την πρώτη του σύζυγο, Ότομ Κέλι, με την οποία χώρισε το 2020.

Η Κέιτ τράβηξε τα βλέμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ, η οποία έφτασε στην εκκλησία μαζί με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η Κέιτ επέλεξε ένα μίντι τουίντ φόρεμα του σχεδιαστή Roland Mouret σε απαλό μπεζ χρώμα, το οποίο συνδύασε με καπέλο με φαρδύ γείσο του οίκου Jane Taylor London. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γόβες Gianvito Rossi και κοσμήματα που περιλάμβαναν το χαρακτηριστικό τριπλό μαργαριταρένιο βραχιόλι της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αναφέρει το Hola.

Χειροκροτήματα και προετοιμασίες στο χωριό

Για τις ανάγκες της τελετής είχαν τοποθετηθεί μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από την εκκλησία και είχαν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Όταν η νύφη έφτασε στην εκκλησία ακούστηκαν ζητωκραυγές και φωνές «hip hip hooray» από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Η Πέμιλ, η οποία παρακολούθησε τον γάμο μαζί με την κόρη της Αντριέλ, δήλωσε ότι ταξίδεψε για να δει από κοντά τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

«Ζούμε στο Μάλμσμπερι αλλά καταγόμαστε από τις Φιλιππίνες. Θα ήθελα να δώσω αυτά τα λουλούδια σε κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά ιδιαίτερα στην Κέιτ», είπε.

Η Ζόι Φρέιζερ, κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι το χωριό γνώριζε εδώ και δύο ή τρεις μήνες για τον επικείμενο γάμο.

«Είναι πολύ συναρπαστικό να έρχεται η βασιλική οικογένεια στο χωριό σου. Κάναμε ακόμη και ειδική εθελοντική δράση καθαρισμού για να είναι όλα έτοιμα. Επίσης έγιναν πολλές πρόβες από τους τοπικούς κωδωνοκρούστες, καθώς οι καμπάνες της εκκλησίας θα χρησιμοποιούνταν στην τελετή», δήλωσε.

Ο πρώτος εγγονός της Ελισάβετ που παντρεύεται ξανά

Ο γάμος αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο Πίτερ Φίλιπς γίνεται ο πρώτος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ που παντρεύεται ξανά μετά από διαζύγιο.

Τόσο ο ίδιος όσο και η Χάριετ Σπέρλινγκ είχαν προηγούμενους γάμους και εισέρχονται σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους έχοντας ήδη αποκτήσει παιδιά.

Δεξίωση στο Γκάτκομπ Παρκ

Μετά τη θρησκευτική τελετή, οι καλεσμένοι μετέβησαν στο Γκάτκομπ Παρκ, την εξοχική κατοικία της πριγκίπισσας Άννας, όπου πραγματοποιήθηκε η ιδιωτική γαμήλια δεξίωση.

Το κτήμα αγοράστηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ για την κόρη της το 1976 και αποτελεί εδώ και δεκαετίες το οικογενειακό καταφύγιο της οικογένειας Φίλιπς και Τίνταλ.

Ο 19ος στη σειρά διαδοχής

Ο 48χρονος Πίτερ Φίλιπς είναι γιος της πριγκίπισσας Άννας και του Μαρκ Φίλιπς και βρίσκεται στη 19η θέση της σειράς διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα με το διάσημο ιπποδρομιακό γεγονός Epsom Derby. Μετά την τελετή, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα επρόκειτο να μεταβούν στον ιππόδρομο για να παρακολουθήσουν την κορυφαία κούρσα της χρονιάς και να απονείμουν το τρόπαιο στον νικητή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρίγκιπας Χάρι δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή, με βρετανικά μέσα να αναφέρουν ότι δεν είχε προσκληθεί στον γάμο.