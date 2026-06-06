Ελσίνκι: Τουριστικό λεωφορείο κινήθηκε ανεξέλεγκτα χωρίς οδηγό και παρέσυρε πεζή – Σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο Hop-on Hop-off της εταιρείας Stromma Suomi, το οποίο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα χωρίς οδηγό στο κέντρο του Ελσίνκι, στην Πλατεία Γερουσίας. Το όχημα διένυσε δεκάδες μέτρα πριν συγκρουστεί με δεύτερο λεωφορείο, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του περιστατικού ως πρόκληση κινδύνου στην οδική ασφάλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

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Διεθνή Νέα

Τα ίχνη του ατυχήματος ήταν εμφανή στα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν. Φωτογραφία: Mohamed Sharif El Bouari / Yle
Τα ίχνη του ατυχήματος ήταν εμφανή στα δύο λεωφορεία που συγκρούστηκαν. Φωτογραφία: Mohamed Sharif El Bouari / Yle
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο που άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό στο κέντρο του Ελσίνκι.
  • Το όχημα συνέχισε να κινείται για αρκετές δεκάδες μέτρα χωρίς οδηγό, μέχρι που προσέκρουσε σε δεύτερο τουριστικό λεωφορείο.
  • Η αστυνομία ερευνά τα αίτια του περιστατικού, το οποίο εξετάζεται προκαταρκτικά ως πρόκληση κινδύνου στην οδική ασφάλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

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Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο που άρχισε να κινείται χωρίς οδηγό στο κέντρο του Ελσίνκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γωνία της Πλατείας Γερουσίας (Senaatintori) και της οδού Unioninkatu. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, άρχισε να κινείται μόνο του κατηφορίζοντας την οδό Unioninkatu.

Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε μία πεζή, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Yle.

Διένυσε δεκάδες μέτρα πριν συγκρουστεί με άλλο λεωφορείο

Το όχημα συνέχισε να κινείται για αρκετές δεκάδες μέτρα χωρίς οδηγό, μέχρι που σταμάτησε όταν προσέκρουσε σε δεύτερο τουριστικό λεωφορείο που ήταν σταθμευμένο στην ίδια οδό.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το λεωφορείο ήταν άδειο τη στιγμή του ατυχήματος.

Το ατύχημα σημειώθηκε δίπλα στην Πλατεία Γερουσίας στο κέντρο του Ελσίνκι.Φωτογραφία: Mohamed Sharif El Bouari / Yle
Το ατύχημα σημειώθηκε δίπλα στην Πλατεία Γερουσίας στο κέντρο του Ελσίνκι.
Φωτογραφία: Mohamed Sharif El Bouari / Yle

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο»

Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο Hop-on Hop-off της εταιρείας Stromma Suomi.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτερ Κόλα, δήλωσε ότι ακόμη δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος.

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο μέχρι να ολοκληρωθεί η τεχνική έρευνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό.

Ο ίδιος σχολίασε επίσης ότι υπήρξε «κακή τύχη», καθώς τη στιγμή που το λεωφορείο άρχισε να κινείται, μία πεζή βρισκόταν στο σημείο διασχίζοντας τον δρόμο.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια

Η ειδοποίηση για το συμβάν έφτασε στις Αρχές στις 12:50 τοπική ώρα. Μετά το ατύχημα τα δύο λεωφορεία υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα παράσχει στήριξη στο προσωπικό της.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει λεπτομερή περιγραφή του περιστατικού, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνική διερεύνηση των αιτίων. Η υπόθεση εξετάζεται προκαταρκτικά ως πρόκληση κινδύνου στην οδική ασφάλεια και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ οι κατηγορίες ενδέχεται να αλλάξουν κατά την πορεία της έρευνας.

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