Εμίλια Κλαρκ για το φινάλε του Game of Thrones: «Ήμουν έξαλλη που ο Τζον Σνόου σκότωσε την Ντενέρις»

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Η Εμίλια Κλαρκ παραδέχθηκε ότι εξακολουθεί να είναι απογοητευμένη από τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η ιστορία της Ντενέρις Ταργκάριεν στο Game of Thrones, επτά χρόνια μετά το τέλος της δημοφιλούς σειράς του HBO.

Η 39χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε τη «Μητέρα των Δράκων» από το 2011 έως το 2019, δήλωσε σε συνέντευξή της στο Variety ότι εξακολουθεί να έχει ενστάσεις για την κατάληξη της ηρωίδας της.

«Ήμουν πραγματικά έξαλλη»

Αναπολώντας την τελευταία σκηνή της Ντενέρις στη σειρά, η Κλαρκ στάθηκε στη στιγμή που ο Τζον Σνόου, τον οποίο υποδύθηκε ο Κιτ Χάρινγκτον, τη σκοτώνει στο φινάλε.

«Αυτή είναι η τελευταία ατάκα που λέω πριν με μαχαιρώσει ο μικρός παλιάνθρωπος. Εξωφρενικό. Ήμουν τόσο θυμωμένη. Ήμουν πραγματικά έξαλλη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως, πέρα από τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πράξεις της Ντενέρις στα τελευταία επεισόδια, η ίδια στενοχωρήθηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι ο Τζον Σνόου ήταν εκείνος που την σκότωσε.

«Με στενοχώρησε πραγματικά. Ήταν κάπως αγενές. Του έδωσα τα πάντα. Έκαψα ολόκληρες πόλεις γι’ αυτόν, για εμάς», σχολίασε αστειευόμενη.

Η στιγμή που διάβασε το φινάλε

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης πώς έμαθε για την τύχη της Ντενέρις όταν έλαβε τα σενάρια της τελευταίας σεζόν.

Όπως είπε, μόλις επέστρεψε από διακοπές άνοιξε το κινητό της και είδε ότι είχαν φτάσει τα σενάρια. Αφού τα διάβασε μονορούφι, βγήκε από το σπίτι της σε κατάσταση σοκ.

«Ξέχασα τα κλειδιά μου, ξέχασα το κινητό μου, ξέχασα τα πάντα και περπατούσα για ώρες προσπαθώντας να συνειδητοποιήσω τι έπρεπε να κάνω εκείνη τη σεζόν», ανέφερε.

«Μου πήρε χρόνια να καταλάβω τι σήμαινε»

Η Κλαρκ παραδέχθηκε ότι το τέλος του «Game of Thrones» συνέπεσε με μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

«Μου πήρε χρόνια να καταλάβω τι ακριβώς ήταν αυτό που ζήσαμε και τι σήμαινε. Εξακολουθώ να δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω», είπε.

Παρά τα συναισθήματά της για το φινάλε, η ηθοποιός τόνισε ότι αισθάνεται ευγνωμοσύνη για τον ρόλο που την καθιέρωσε παγκοσμίως.

«Είμαι ευγνώμων στη Ντενέρις. Μου έμαθε πολλά», δήλωσε.

Η Κλαρκ επέστρεψε φέτος στην τηλεόραση με τη σειρά κατασκοπείας «PONIES», η οποία έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2026.