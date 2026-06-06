Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή δήλωση με τη σύντροφό του, μετά τα προσβλητικά σχόλια

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η επί 13 χρόνια σύντροφός του, Εύα Καρύδη, τις προηγούμενες ημέρες δέχτηκαν μία σκληρή επίθεση μέσω διαδικτύου, με την συνοδοιπόρο του γνωστού κωμικού να γίνεται στόχος σεξιστικών σχολίων. Το ζευγάρι αποφάσισε το Σάββατο 6 Ιουνίου, να δημοσιεύσει μία κοινή δήλωση, μέσω του δικηγόρου τους, Ιωάννη Σαμέλη, στην οποία τονίζουν ότι από εδώ και πέρα «κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης».

Συγκεκριμένα, στη κοινή τους δήλωση αναφέρεται ότι: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου Εύα Καρύδη, δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα απαξιωτικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη, με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και την δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης, έναντι οποιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο Νόμος ορίζει».