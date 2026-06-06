Νέα νύχτα τρόμου στην Ουκρανία: 15 νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 70 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 249 από τα 272 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων και drones τύπου Shahed. Ωστόσο, 19 drones έπληξαν στόχους σε 11 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρρίψεις εντοπίστηκαν σε ακόμη 13 περιοχές, αναφέρει η Kyiv Independent.

Πλήγματα σε Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Παράλληλα, το πρωί της Παρασκευής, ρωσικό drone έπληξε εγκατάσταση βιομηχανικής υποδομής στην πόλη της Ζαπορίζια, τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερα άτομα, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην πόλη Ζελενοντόλσκ, ενώ δύο ηλικιωμένοι άνδρες και μία γυναίκα τραυματίστηκαν.

Επιθέσεις σε Τσερνίχιβ, Σούμι και Ντονέτσκ

Οκτώ άμαχοι τραυματίστηκαν αφού ρωσικά drones έπληξαν όχημα ταχυδρομικής υπηρεσίας και πρατήριο καυσίμων στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Στην περιφέρεια Σούμι, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones και βομβαρδισμούς, μεταξύ των οποίων ένας 55χρονος άνδρας στην κοινότητα Σερεντίνα-Μπούντα.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές Ντομπροπίλια, Μικολάιβκα και Ολεξίιεβο-Ντρουζκίβκα, ενώ άλλοι 19 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

The city of Toretsk in the Donetsk region after the arrival of the “Russian peace”. pic.twitter.com/FpwvHKOBOV — Oksii ✚ 🇺🇦 (@Oksii33) June 6, 2026

Έξι νεκροί στη Χερσώνα

Στην περιφέρεια της Χερσώνας, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 50 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της περιοχής.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 27, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.