Συναγερμός στον Καναδά: Μπλόκο στην εισαγωγή βοοειδών από το Τέξας λόγω σαρκοφάγου παρασίτου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο Καναδάς ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής βοοειδών από την πολιτεία του Τέξας, μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων του παρασίτου New World Screwworm σε μοσχάρια στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων (CFIA) γνωστοποίησε ότι δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα βοοειδών και αλόγων που έχουν βρεθεί στο Τέξας εντός των τελευταίων 21 ημερών πριν από τη διέλευσή τους από τα σύνορα.

Νέα κρούσματα στο Τέξας

Η απόφαση ελήφθη αφού το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) επιβεβαίωσε τον εντοπισμό δεύτερου κρούσματος του παρασίτου σε μοσχάρι στο Τέξας, την πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή βοδινού κρέατος και εκτροφή βοοειδών στις ΗΠΑ, αναφέρει το BBC.

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας ότι η εξάπλωση του παρασίτου συνιστά «άμεση απειλή» για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της πολιτείας.

«Είναι πιθανό να εξαπλωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε ο Άμποτ.

Τι είναι το παράσιτο New World Screwworm

Το New World Screwworm είναι μια παρασιτική μύγα, τα θηλυκά άτομα της οποίας εναποθέτουν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους ζωντανών θερμόαιμων ζώων και ανθρώπων.

Όταν εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες εισχωρούν στους ζωντανούς ιστούς, προκαλώντας σοβαρές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στον θάνατο του ξενιστή εάν δεν υπάρξει θεραπεία.

Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε σε μοσχάρι ηλικίας τριών εβδομάδων κοντά στα σύνορα με το Μεξικό, ενώ λίγες ημέρες αργότερα καταγράφηκε δεύτερο περιστατικό σε γειτονική περιοχή του Τέξας.

Μέτρα περιορισμού και ανησυχία για την εξάπλωση

Οι αμερικανικές αρχές έχουν θέσει την περιοχή υπό καραντίνα, εφαρμόζοντας περιορισμούς μετακίνησης ζώων και εντατικούς ελέγχους.

Το παράσιτο θεωρείται ότι εξαπλώνεται από την Κεντρική Αμερική και το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τις υγειονομικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Παρότι οι καναδικές αρχές εκτιμούν ότι το ψυχρότερο κλίμα της χώρας καθιστά δύσκολη τη μόνιμη εγκατάσταση του παρασίτου, κάλεσαν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν τα ζώα τους για πληγές, εκκρίσεις ή δυσάρεστες οσμές, ενώ συνέστησαν ανάλογη προσοχή και για τα κατοικίδια που ενδέχεται να ταξιδεύουν στο Τέξας.

Σχέδιο αντιμετώπισης στις ΗΠΑ

Οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν την απελευθέρωση εκατοντάδων εκατομμυρίων γενετικά τροποποιημένων στείρων μυγών με στόχο τον περιορισμό του πληθυσμού του παρασίτου. Παράλληλα, εξετάζεται η χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για τον εντοπισμό μολυσμένων ζώων.

Το παράσιτο είχε θεωρηθεί ότι είχε εξαλειφθεί από τις ΗΠΑ το 1966, ωστόσο κατά καιρούς έχουν καταγραφεί μεμονωμένες επανεμφανίσεις και τοπικές εξάρσεις.