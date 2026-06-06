ΚΚΕ για ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Το ΚΚΕ ζητά άμεσα εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με ένα ουκρανικό πλωτό drone, οπλισμένο με εκρηκτικά, που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, το drone είχε αποστολή να πλήξει ρωσικό πολεμικό πλοίο, γεγονός που το ΚΚΕ θεωρεί σοβαρή κλιμάκωση της πολεμικής εμπλοκής της χώρας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό» για την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής που «σέρνει τον λαό και τη χώρα στην άβυσσο του ιμπεριαλιστικού πολέμου».- Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ριζοσπάστη», το ουκρανικό πλωτό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, οπλισμένο με εκρηκτικά, είχε αποστολή να χτυπήσει πλοίο του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.- Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να «σπάσει τη σιωπή» και να δώσει άμεσα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό, καθώς όλα τα κρίσιμα ερωτήματα για το περιστατικό παραμένουν αναπάντητα.

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«Η ελληνική κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό! Η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής σέρνει τον λαό και τη χώρα στην άβυσσο του ιμπεριαλιστικού πολέμου!» τονίζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα, προσθέτοντας ότι «αυτά επιβεβαιώνει το σημερινό δημοσίευμα του Ριζοσπάστη, που αναφέρει πως το ουκρανικό πλωτό drone που εντοπίστηκε στις 7 Μάη ανοιχτά της Λευκάδας, οπλισμένο με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών, είχε αποστολή να χτυπήσει πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού “σκιώδους στόλου”. Μάλιστα ένα τέτοιο χτύπημα θα ήταν το πρώτο που θα συνέβαινε, σηματοδοτώντας σοβαρή κλιμάκωση και επέκταση του ιμπεριαλιστικού πολέμου χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσοουκρανικά σύνορα».

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Όπως υπογραμμίζουν από το ΚΚΕ, «φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η εξήγηση έχει δοθεί επίσημα από τις ουκρανικές αρχές εδώ και μέρες σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς και τις διαρροές εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Άλλωστε, όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που από την πρώτη στιγμή έθεσε το ΚΚΕ για το συγκεκριμένο περιστατικό η κυβέρνηση τα έχει αφήσει αναπάντητα».

Καταλήγοντας, στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Να σπάσει η σιωπή! Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Με τις πλάτες και των υπολοίπων κομμάτων του συστήματος, “νέων” και παλιών, που συμφωνούν με την πολιτική της εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟϊκους σχεδιασμούς, συγκαλύπτει τους τεράστιους κινδύνους που φέρνει αυτή η πολιτική για τη χώρα και τον λαό της! Αυτούς άλλωστε τους κινδύνους επιβεβαιώνει και το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου drone στο λιμάνι της Κωστάντζας της Ρουμανίας».

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